La Corte reabrió causa por la valija y Antonini complicó a ex ministro K

La Corte Suprema ordenó ayer reabrir la causa en la que se investiga el intento de ingreso ilegal de unos u$s 800.000 por parte del empresario venezolano Alejandro Antonini Wilson, en agosto de 2007, destinados a la campaña de Cristina Kirchner. El máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por la fiscal Gabriela Baigún ante la Cámara Federal de Casación y sostenido por el Procurador General Adjunto Eduardo Casal, y revocó la prescripción de la causa que tiene entre sus imputados a ex funcionarios K, como Claudio Uberti. En diálogo telefónico con América 24, Antonini aseguró que está a disposición de la justicia argentina y que si lo citan vendrá a declarar desde Miami para ratificar lo dicho ante los estrados estadounidenses. "Yo no sabía que había dinero en la valija. Venía en un avión privado invitado por la gente de Petróleo de Venezuela (PDVSA) para vender una tubería de gas, la señorita Victoria me perdió un favor, yo lo hice y le llevé la valija", afirmó en relación a Victoria Bereziuck, secretaria de Uberti. Además, dijo que Julio De Vido era el hombre fuerte de los contactos entre Venezuela y Argentina y que Uberti era su representante.