La Corte ratificó condena a Gelblung por dar un dato falso en el caso Fraticelli

La Corte Suprema de la Nación condenó hoy a Chiche Gelblung a pagarle $40.000 más intereses a una persona a quien el periodista había apuntado, desde su programa de televisión "Memoria", como supuesto autor del crimen de Natalia Fraticelli en el año 2000.

El Máximo Tribunal explicó, según publica hoy el Centro de Información Judicial, que no le corresponden ninguna de las dos doctrinas de la Corte que habían sido alegadas: la llamada "Campillay" y tampoco la de "Real malicia".

"La doctrina 'Campillay' no protege al medio cuando deja de ser un simple difusor de una información originada en una fuente distinta y se transforma en el autor de una información dañosa o agraviante", informó el área de prensa del Tribunal Supremo, a la vez que "consideró que no resultaba de aplicación al caso la protección agravada prevista por la doctrina de la “real malicia” y que bastaba la simple culpa para atribuirles responsabilidad a los demandados".

El caso

El 24 de mayo de 2000, en el marco del programa televisivo “Memoria”, conducido y producido por Chiche Gelblung, se presentó un informe sobre el llamado “caso Fraticelli”, en el que se vinculaba al Sr. Edgardo Héctor Martín con el homicidio de Natalia Fraticelli

Allí, algunos miembros del equipo periodístico dirigido por Gelblung afirmaron, entre otras cosas, que para saber lo que había ocurrido debía concurrirse a los “lugares comunes donde la gente se reúne y preguntar: ¿quién fue?” y que, en un bar de la zona y a las dos de la mañana, alguien había contestado “el amante de la mujer”.

Los periodistas afirmaron que esa “línea de información” conducía a un señor de apellido Martín, de unos treinta años aproximadamente, kinesiólogo, de la ciudad de Rufino y quien sería amante de la madre de la menor. Posteriormente, lo ubicaron en la escena del crimen, donde habría sido sorprendido en compañía de la madre por la menor asesinada.

Ante estas versiones y al verse implicado de manera directa en ellas, Martín hizo una presentación en contra del Gelblung y de Telearte S.A., y los demandó por daños y perjuicios.

¿Hay cambio en la doctrina de la Corte con este fallo?

De acuerdo con el fallo de la Corte, lo que analizó el Máximo Tribunal de Justicia de la Argentina fue un caso específico en el que descartó la aplicación de dos de sus doctrinas históricas.

Julio César Rivera, abogado especialista en Libertad de Expresión, le dijo a Cronista.com que "no hay ninguna novedad" en el fallo emitido hoy por el órgano que preside Ricardo Lorenzetti.

"La Corte exigió una fuente identificable. Solo eso. Y dijo que no corresponde Campillay porque cuando un medio cita una fuente no tiene deber de investigar. Por el contrario, si no cita fuente tiene que poder acreditar que hizo una investigación de lo que sostiene. Y la doctrina de la 'Real malicia' no corresponde tampoco porque no es una figura pública", aseguró el especialista.