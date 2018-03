La Corte pidió informes para determinar cómo se filtraron las escuchas

La Corte Suprema pidió ayer informes para determinar de qué manera se filtraron en los medios de comunicación las escuchas telefónicas que contenían conversaciones entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, que habían sido ordenadas por el juez federal Ariel Lijo.

El máximo tribunal giró los pedidos de informes a la oficina encargada de intervenir teléfonos en el marco de investigaciones judiciales y a Lijo, que había solicitado las escuchas en la pesquisa por el supuesto encubrimiento del ex prófugo Ibar Pérez Corradi.

El reclamo se efectuó luego de un pedido del ex jefe cristinista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que se inicie un sumario por la filtración de la escucha. El juez le pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Oficina de Captación de Comunicaciones) que informe "toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición en el marco de la causa" contra Parrilli. Esa oficina depende de la Corte Suprema de Justicia y está en manos de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.

En paralelo al sumario administrativo, existe una denuncia penal impulsada por Cristina Kirchner en Río Gallegos: tanto ella como Parrilli públicamente apuntaron por la filtración a Lijo, a la Corte y las actuales autoridades de la AFI.

Por su parte, luego de que el fiscal Guillermo Marijuan pidiera su detención, Parrilli apuntó ayer contra el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso, a la vez que insistió en que la ex Presidenta nunca le "pidió apretar a nadie". "Están los servicios de inteligencia operando a full como en las peores épocas. Stiuso está detrás de todo esto, (Marijuan) es uno de los hombres que responden a él, esto me lo dijo Stiuso cuando hablé con él", subrayó el ex funcionario.