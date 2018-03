La Corte inaugura el año con la mira en sus dos nuevos miembros

Así como sucedió en Comodoro Py, los tribunales de Talcahuano volvieron a la actividad normal el lunes pasado, aunque formalmente la Corte Suprema de Justicia tendrá su primer acuerdo del año hoy, cuando se encuentren Ricardo Lorenzetti, el presidente del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.

Si bien no se espera una resolución de alto impacto, sí existen expectativas respecto a una señal hacia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los candidatos a jueces que propuso el macrismo para cubrir las vacantes que dejaron Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni. La posición de la Corte parece bien clara: respetar los pasos formales y aguardar a que los magistrados sean aprobados por dos tercios del Senado de la Nación.

Hace dos semanas, horas antes de viajar hacia el Foro Empresario de Davos, en Suiza, el presidente Mauricio Macri se reunió con Lorenzetti en la Casa Rosada. En el encuentro, del que también participó el ministro de Justicia Germán Garavano, se dialogó sobre temas vinculados a la cooperación interpoderes, aunque el juez santafesino habría transmitido su enojo por la denuncia que Elisa Carrió, diputada aliada de Cambiemos, había radicado en su contra a mediados de enero. El día previo, Garavano también se había reunido con Lorenzetti para bajar el nivel de tensión y evitar dolores de cabeza a la espera de la asunción de los jueces.

En diciembre pasado, Macri había anunciado que Rosenkrantz y Rosatti asumirían por decreto "en comisión". Lorenzetti les dio la bienvenida a los juristas y de algún modo abrió la puerta a que juren sus cargos antes de tramitarse la vía legislativa. Pocos días después, ante las críticas de la oposición por el denominado "decretazo", Macri dilató la jura hasta febrero, tras la feria judicial. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo el propio Ejecutivo fue bajándole el tono al tema y en los últimos días completó los trámites necesarios para elevar los pliegos al Senado.

Otro tema que se viene tratando en la Corte es el traslado de las escuchas judiciales a su órbita. Originariamente a cargo de la Secretaría de Inteligencia, pasó a la Procuración a mediados del año pasado, pero el macrismo decidió dárselas a la Corte, en una jugada para quitarle poder a la jefa de fiscales Alejandra Gils Carbó. En el máximo tribunal pidieron tomar el área a partir del 15 de febrero, pero a 11 días de esa fecha, todavía no tienen claro cómo va a ser el traspaso, más allá de reuniones que mantuvieron con la titular Cristina Caamaño. En esos encuentros se dialogó sobre la cantidad de empleados que se precisan. Caamaño planteó que son 70, pero que con 40 se puede empezar.

Además, en la Corte siguen de cerca el plenario que abrirá el año hoy en el Consejo de la Magistratura. Estaba previsto que se debatiera la incorporación como consejero del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, quien obtuvo un fallo favorable para asumir pero, a la vez, ayer volvió a tener una revés en la justicia de Río Gallegos que le impide entrar en funciones. De ser confirmado en el cargo y avalado por sus compañeros, sería Lorenzetti quien le tomara el juramento a Tonelli.

Además, en el encuentro del Consejo de este mediodía está previsto que se traten las designaciones de jueces subrogantes según las normas dispuestas por la Corte en noviembre. Hoy se cumplirá el plazo de tres meses establecido por el máximo tribunal para que caigan las suplencias resueltas en el Consejo según la ley 27.145, dictada a mediados del año pasado y que fue declarada inconstitucional. Simultáneamente volverá a regir el viejo sistema según el cual los cargos vacantes se cubren hasta designar a un juez concursado con integrantes de los tribunales y no con conjueces.