La Corte fijó que empresas sin locales en el municipio no deben pagar tasa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue en contra de una jurisprudencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en materia de tasas municipales e insistió en que las mismas sólo pueden percibirse si la empresa posee un local, oficina o establecimiento propio dentro de la jurisdicción, y por lo tanto, no cuando trabaja dentro del edificio de otra compañía.

En la causa Western Union c/Municipalidad de Merlo, la Corte Suprema ratificó pronunciamientos anteriores de un modo que resulta sumamente importante porque dejó sin efecto un criterio de la Suprema Corte bonaerense que estaba empezando a ser aplicado por muchos municipios para incrementar su recaudación, explicó Nicolás Nogueira Castellini, de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

La municipalidad de Merlo reclamó a Western Union el pago de una supuesta deuda en concepto de tasa de seguridad e higiene. La compañía se opuso al pago bajo el argumento de que no tenía un local propio en esa jurisdicción y que, por lo tanto, la municipalidad no podía prestar los servicios de inspección de seguridad e higiene que habilitan el cobro de ese tributo. “La tasa es un tributo que se recauda por haber prestado en forma previa un servicio concreto, efectivo e individualizado en favor del contribuyente”, recordó Nogueira Castellini.

Western Union no tenía local en la municipalidad de Merlo. Desarrolla su actividad comercial en esa jurisdicción dentro de un local que pertenece a otra empresa. Entonces, la compañía sostuvo que no podía recibir de los servicios de seguridad e higiene. “En efecto ¿cómo podría una compañía recibir esos servicios si no registra un establecimiento?”, se preguntó el especialista.

La jurisprudencia bonaerense

La Corte bonaerense convalidó la pretensión fiscal de Merlo. Indicó que el requisito de la existencia de sustento territorial estaba cumplido porque la empresa tenía radicación en el municipio aunque fuera en un establecimiento de otra compañía y consideró que era pasible de recibir el servicio respectivo.

Precisamente, este fue el criterio que muchos municipios empezaron a utilizar para incrementar el número de contribuyentes y, por lo tanto, la recaudación.

Los críticos de ese fallo mencionan como ejemplo, el caso de una empresa de seguridad que envía un empleado para brindar sus servicios en las oficinas de otra compañía. Siguiendo el criterio de la Corte bonaerense, argumentan, podría reclamarse el pago de tasas a la empresa de seguridad a pesar de que no tenga una oficina propia en la jurisdicción respectiva.

Antecedentes del fallo de la Corte

La Corte Suprema nacional, por remisión al precedente Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de 2009, revocó la sentencia de la Corte bonaerense, y dejó claramente establecido que las tasas solo pueden recaudarse en la medida en que el contribuyente registre un local, oficina o establecimiento propio dentro de la jurisdicción respectiva.

Nogueira Castellini opinó: “Se trata de un criterio correcto por múltiples razones. Entre ellas, que si no se cumple con ese extremo, la municipalidad no podría prestar el servicio que habilita el cobro de la tasa y que si se habilita la recaudación de la tasa a un sujeto que desarrolla su actividad en un local de otro, se estaría admitiendo una doble recaudación del tributo (debería pagarlo el propietario del local y los terceros que ejecuten su actividad en ese establecimiento) generando un enriquecimiento incausado".

Con la ratificación de su línea jurisprudencial, la Corte Suprema nacional deja sin sustento el criterio que empezaron a aplicar muchos municipios a partir del fallo de la Corte bonaerense y ajusta la situación a los principios jurídicos que rigen el cobro de tasas, concluyó Nogueira Castellini.