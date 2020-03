La Corte, expectante ante el avance del caso de jubilados

Aquella Corte Suprema que el gobierno anterior, más allá de mantener una relación cordial, no tenía tapujos en definir como de "corte peronista", a partir de una serie de fallos contrarios a sus intereses que salieron de su órbita, por estas horas observa con atención los movimientos del actual Ejecutivo en relación a decisiones trascendentes que apuntala y pueden afectar el funcionamiento de la Justicia.

La más relevante por estas horas tiene que ver con la demanda colectiva que presentaron 7000 jubilados, patrocinados por el Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, y que tras un revés en primera instancia del fuero de seguridad social, esperan tener éxito con el pedido de per saltum que realizaron ante el máximo tribunal y que ingresó ayer. El reclamo lo lideran especialmente aquellos jubilados perjudicados por el aumento por decreto que ordenó el Gobierno, que benefició especialmente a aquellos que cobran la mínima, y que desactivó la fórmula de movilidad del macrismo.

Si bien en la Corte no suelen ser afectos a tratar este tipo de cuestiones mediante el denominado de salto de instancia y aguardan que llegue por la vía tradicional, previo paso por Cámara, hay quienes aseguran en el cuarto piso de Tribunales que se trata de una presentación muy potente, "una bomba", que en caso de que los jueces supremos acepten tratar podría generar el primer fallo de peso en la presidencia de Alberto Fernández. Sea ese caso colectivo o las múltiples demandas de particulares que surgieron en simultáneo.

Fuentes judiciales aseguran que no saldrá una decisión de relieve en la Corte en los próximos días, ya que se espera el regreso de Juan Carlos Maqueda de sus vacaciones, previsto para el miércoles 18. Hasta esa fecha habrá dos acuerdos; hoy y el martes 17. Además, como plus, la semana siguiente será corta por el feriado largo, por lo cual todavía no se definió internamente tampoco en qué momento se realizará el tradicional acto de apertura del año judicial, que casi siempre se lleva a cabo en la primera quincena de marzo.

Mirá también Empleo: se recuperan expectativas para el segundo trimestre, pero advierten por "escasez de talento" Un informe de ManpowerGroup a 800 empresas argentinas muestra una leve recuperación de las expectativas de empleo. La construcción y el sector manufacturero recuperan terreno, pero la reacción en las pymes todavía es acotada. El director general de la consultora advierte que a las empresas les cuesta cubrir puestos de cierta calificación. Por AGUSTÍN SZAFRANKO

El tema jubilados tiene otra arista, que se vincula a aquellos magistrados que cobran las denominadas asignaciones de privilegio, que el Gobierno busca recortar con un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Congreso y que seguramente convertirá en norma este jueves el Senado.

Tras la renuncia de varios jueces que se anticiparon a la medida en pos de respaldarse en la actual ley jubilatoria, parece haberse frenado a partir de una decisión de respetar los beneficios a aquellos magistrados que ya los tenían. "No puede ser retroactivo", habían planteado en su momento desde la Justicia, y citaban el caso del pago del impuesto a las Ganancias, aplicado a aquellos jueces que se convirtieron en magistrados a partir de enero de 2017. Se espera, no obstante, una masiva judicialización también de aquellos afectados.

Pero el otro tema que preocupa en la Justicia es la reforma de fondo que planea Alberto Fernández para el sector, que se prevé saldrá por ley casi en simultáneo con el proyecto de legalización del aborto. En su discurso de apertura de sesiones, el 1 de marzo, el Presidente dijo que "debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema y repensar el alcance del recurso extraordinario".

Esa frase es la que más preocupó internamente, porque muchos entienden que, inmiscuirse en detalles bien puntuales como en el uso de los recursos extraordinarios, es transitar una delgada línea entre lo que le compete a un Poder y al otro.

La otra cuestión que interesa en la Corte, es cuándo y de qué manera se elegirá al próximo Procurador General, que en el Gobierno esperan sea Daniel Rafecas. El pliego del actual juez federal, de buena sintonía con la mayoría de sus pares, debe ser aprobado por los dos tercios del Senado. El rol del jefe de fiscales es trascendente para los ministros supremos, ya que muchas causas de peso que llegan a la órbita cortesana tienen paso anterior por la Procuración.