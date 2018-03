La Corte designó al juez Irurzun a cargo de las escuchas

A partir de ayer, las escuchas judiciales quedaron a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que delegó el manejo del área al juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña, quien será el titular durante todo este año de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.

Las escuchas judiciales estuvieron bajo la órbita de la ex SIDE durante muchos años, en una dependencia conocida como "Ojota", por sus iniciales de "Observaciones Judiciales". Tras la muerte del fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman, ese procedimiento quedó bajo la órbita de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.

La jefa de los fiscales, a mediados de 2015, creó el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) y puso al frente a Cristina Camaño, una fiscal que fue funcionaria kirchnerista. Pero el Gobierno de Mauricio Macri, apenas asumió, dictó el decreto 256 que dispuso que las escuchas judiciales pasaran a depender del máximo tribunal, que pidió que el traspaso se haga formal el 15 de febrero.

Así sucedió y según la acordada firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, esa área "será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente".

El organismo tendrá autonomía de gestión respecto de la Corte Suprema y estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara por un período de un año, no renovable. Mediante sorteo se eligió como director general del organismo al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. Si ese juez estuviera de licencia, vacaciones o no pudiera cumplir su función, lo reemplazará el titular de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

Irurzun integra la Sala II de la Cámara Federal, la que declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias que implementó el kirchnerismo.