La Corte definió su agenda y mantiene en vilo al Gobierno

"Tener una agenda de casos es un cambio cultural", dicen fuentes de la Corte Suprema de Justicia, mientras los cinco integrantes se encontraban reunidos, como cada martes. Es que hoy, a diferencia de otras acordadas, también definió la agenda con los temas que tratarán hasta julio, cuando comienza la feria de invierno.

Este mediodía, finalmente, se conocerá cuáles serán los casos que el máximo tribunal que integran Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti tratará de cara a la primera mitad de año.

Así, según trascendió, los casos que se tratarán para la primera parte del año, según pudo saber este medio, son:

-"Bazan" CSJ 4652/2015: causa penal referida a la autonomía de la Ciudad Autónoma de BsAs, en particular a la competencia del Tribunal Superior de Justicia de CABA para resolver conflictos de competencia entre la Justicia penal nacional y la Justicia Penal de CABA.

-Gobierno de la Ciudad BsAs c/ provincia de BsAs "CSJ 1563/2016" y Gobierno de la Ciudad de BsAs c/Córdoba "CSJ 2084/2017". Se plantea si la Ciudad de Buenos Aires accede a la competencia originaria de la Corte.

-García "FPA 7789/2015" / Pedrini: Impuesto a las Ganancias - Jubilados

-Barrick Gold exploraciones Argentina y otros c/Estado Nacional "CSJ 140/2011". Empresas mineras reclaman declarar la inconstitucionalidad de la ley de glaciares.

-AMX c/ Municipalidad de General Güemes "11000130/2011" / Telefónica 0110005071/2010: tema instalación de antenas de celulares y la autonomía municipal de regular su instalación

-La Rioja "CSJ 96/2016 y CSJ 125/2019" (se remitió a Procuración en febrero del 2019). Piden que se declare invalidez de la enmienda constitucional y de la consulta popular por reelección del gobernador

-Farfan "CSJ 4615/2015 y CSJ 4621/2015": es una causa en Jujuy en donde a dirigentes sindicales vinculados a Milagro Sala que al ser excarcelados se les exigió no asistir a asambleas o reuniones de trabajadores

-Felipe Sola "CAF 81283/2016": planteo de inconstitucionalidad del decreto 1206/2016 por extender la posibilidad de blanqueo de capitales a familiares de funcionarios. Se cuestiona la legitimación del diputado Felipe Solá de iniciar el reclamo.

-Ingenieros "CAF 9616/2008": se refiere a la prescripción o no de las acciones civiles vinculadas a víctimas de la dictadura.

-Defensor del Pueblo "CSJ 45/2009": amparo con el objeto de que se condene al Estado Nacional a disponer un ajuste por movilidad en los términos del precedente “Badaro”

-Canales "CSJ 461/2016": juicio por jurados

Además, se definieron audiencia públicas sobre los siguientes casos:

-ESSO c/ Municipalidad de Quilmes "CSJ 1533/2017": es un tema vinculado con potestades de los municipios en materia de tasa de inspección de seguridad e higiene

-Fondo Sojero: Provincia de Santa Cruz e/ Estado Nacional "CSJ 1618/2018", Chubut c/ Estado Nacional "CSJ 1700/2018", Tierra del Fuego c/ Estado Nacional "CSJ 1739/2018", Catamarca c/ Estado Nacional "CSJN 1802/2018", Formosa c/ Estado Nacional "C5J 2267/2018" y Santiago del Estero c/ Estado Nacional "CSJ 1986/2018".

Uno de los casos más importantes y que mantiene en vilo al Gobierno, tiene que ver con el planteo que hizo en su momento el diputado Felipe Solá en relación al blanqueo de capitales hecho en 2016, que habilitaba a familiares de funcionarios públicos, salvo hijos, cónyuges y padres. Al que se le sumó el DNU impulsado desde el Ejecutivo que los incluía. Así, la Corte deberá definir si es o no constitucional.

Otro caso que fue incluido en la agenda tiene que ver con el amparo por parte del Defensor del Pueblo, para que se aplique el índice de movilidad Badaro a los haberes jubilatorios. A este se le suma otra presentación, por parte de un jubilado, para que no se le cobre el impuesto a las Ganancias. Ambos casos -este último, además, podría sentar precedente-, podrían significar un dolor de cabeza para el Gobierno, que viene con los números ajustados.

El caso de La Rioja, fue otro de los temas fijados. Se trata del pedido, por parte del frente Cambiemos La Rioja para que declare inconstitucional la consulta popular que se celebró en la provincia el 27 de enero pasado.

De acuerdo a fuentes de la Corte, esta mañana, en el Palacio de Tribunales había "mucho ruido". Es que, con el "cambio cultural" que significa tener una agenda, parecería estar dejándose atrás el dicho "la Corte no tiene tiempos", según dijeron a este medio. "Ahora, no está todo freezado, hay movimiento", resaltaron.

Otros temas en el radar

Además de la conformación de una agenda, fuentes de la Corte le anticiparon a este medio que el máximo tribunal ya tiene el ojo puesto en otros temas. Uno de ellos tiene que ver con un fenómeno que vienen registrando en torno al narcotráfico. Y en tono irónico hicieron el siguiente planteo: ¿Por qué los abogados defensores de narcos no apelan y arreglan todo en Cámara? Y recordaron que estos casos "nunca" llegan a la Corte Suprema.

Otra pregunta retórica que hicieron a este medio fuentes de la Corte, y que dejaron entrever que será otro tema a abordar, tiene que ver con "expedientes del mundo laboral que están en la Procuración General de la Nación, que tienen dos años allí y que no salen". Sobre este tema, no adelantaron cuáles son las hipótesis que barajan pero aseguraron que "ninguna es buena".