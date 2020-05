La Corte bonaerense revocó el hábeas corpus que habilitaba las salidas masivas de presos

Por unanimidad, la Suprema Corte bonaerense revocó hoy el controvertido hábeas corpus colectivo resuelto por Casación que habilitaba las prisiones domiciliarias de presos. La semana pasada, el máximo tribunal de la Provincia había suspendido la liberación de detenidos que forman parte del grupo de riesgo de contraer coronavirus.

Sin agregados complementarios ni disidencias, los magistrados del Máximo Tribunal bonaerense revocaron el hábeas corpus masivo e hicieron hincapié en los fundamentos técnico-jurídicos. Según entendieron, las singularidades de cada uno de los casos no fueron tenidas en cuenta en el fallo del vicepresidente de la Cámara de Casación, Víctor Violini.

Días atrás, el magistrado había habilitado las prisiones domiciliarias para aquellos presos que sean considerados en condiciones de riesgo por Covid-19, ya sean mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años o que posean enfermedades preexistentes.

De acuerdo al máximo tribunal, en el hábeas corpus se alteraron las condiciones particulares de cada caso. Así como también, los magistrados subrayan que quedó difuminado el carácter de “delito leve” al que aludía Violini en el texto.

Por otra parte, la Suprema Corte bonaerense también entendió que Casación interfirió en la competencia de los jueces naturales de las causas, al incorporar la automaticidad del reuerimiento. Para los magistrados, se trato de imposición que condicionó a los jueces.

La liberación de presos había sido fuertemente cuestionada por la oposición, así como también por el propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Justicia, Julio Alak.

"Este gobierno no coincide y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad. No solo no lo promovimos, no estamos de acuerdo", había dicho Kicillof la semana pasada.