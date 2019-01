La Corte, ante un año que avizora varias decisiones de peso

En 2019, además de jugar un rol especial como cada año electoral, la Corte debe resolver sobre varias causas clave, como ponerle límites a la prisión preventiva en casos de corrupción y a las penas domiciliarias aplicadas para casos de delitos de lesa humanidad.

Si bien ya es tiempo de feria judicial y el año formalmente empieza en la primera semana de marzo, cuando la Corte lo inaugura con un acto en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano, en el máximo tribunal ya delinean qué temas de relieve se tocarán en 2019. Entre los casos a discutir, según adelantó La Nación, se encuentra el debate sobre los límites a la prisión preventiva para los casos de corrupción y las penas a represores.

Como sucedió en el final del año pasado, cuando establecieron un cronograma sobre Ganancias, Ley de Lemas, Jubilados y 2x1, los cinco jueces definirán una lista de causas sobre las que tienen que resolver en el primer semestre. Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco serán los ministros que cubran la feria de verano.

La denominada doctrina "Irurzun", que permitió encarcelar a ex funcionarios durante el año pasado, en el marco de la investigación denominada "los cuadernos de las coimas", será revisada por el alto tribunal, que deberá definir si la respalda o no. El argumento del camarista de Casación, Martín Irurzun, es que por el poder que tenían esos ex funcionarios para influenciar testigos y entorpecer la investigación, podían tener recursos económicos para darse a la fuga.

A partir de esa decisión de la Justicia, fue que quedaron detenidos hombres clave de la gestión kirchnerista, como el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex segundo Roberto Baratta y hombres cercanos a la gestión como José María Olazagasti o Rafael Llorens, entre otros.

Luego de dictar un fallo en diciembre que desactivó el beneficio "2x1" para ex represores, que la misma Corte había avalado el año anterior y que derivó en su tratamiento legislativo, el máximo tribunal deberá definir acerca de la prisión domiciliaria en los casos de crímenes de lesa humanidad, un beneficio que se les negó a condenados por delitos de la última dictadura militar, y que se les concedió a acusados por cargos comunes.

Además, en el primer semestre podría salir la sentencia por el caso Farmacity para autorizar o denegar la apertura de locales en la provincia de Buenos Aires. El caso ya tuvo audiencias públicas.

Será 2019 el primer año completo en la gestión de Rosenkrantz, que asumió el 1° de octubre en reemplazo de Lorenzetti. A partir de ese cambio de funciones, la Corte entró en una fuerte interna política. Los últimos cuatro fallos resonantes que salieron desde Talcahuano se produjeron a partir de la mayoría conseguida por el terceto que componen Lorenzetti con Rosatti y Maqueda, definido en el sector como "la pata peronista" dentro del máximo tribunal.