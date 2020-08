La Corte analiza rechazar el 'per saltum' que pidieron dos jueces clave que el Gobierno quiere desplazar

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi apelaron el fallo que les negó un amparo judicial para evitar ser removidos de la Cámara Federal y regresar así a sus cargos de origen en un Tribunal Oral, tal cual promueve el gobierno nacional en su iniciativa para dar marcha atrás con esas y otras designaciones realizadas durante el macrismo. Pero además, los magistrados plantearon un pedido de per saltum ante la Corte Suprema, que deberá decidir si contempla adelantar la instancia del reclamo, o espera a que se desarrolle en las instancias previas.

La apelación que realizaron Bruglia y Bertuzzi se realizó después del rechazo de la jueza de primera instancia Alejandra Biotti, y ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y en la previa de lo que podría ser una definición del Senado, el próximo 4 de septiembre, sobre si valida o no esos traslados. Luego del dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada, se espera que se revoquen esos pases ordenados por el gobierno de Mauricio Macri, del Tribunal Oral a la Cámara Federal.

"Hoy la embestida inconstitucional contra las garantías de estabilidad e inamovilidad de los jueces la padecemos nosotros, mañana puede ser el turno de la jueza preopinante y pasado, quién sabe", sostuvieron los camaristas, dos de los diez cargos designados durante el macrismo y que ahora el Gobierno quiere dar marcha atrás.

Ambos casos generan controversias entre el oficialismo y la oposición y la discusión también se instaló en la Corte Suprema, incluso desde antes que se elevara el pedido de salto de instancia que hicieron oficial los jueces. Según pudo saber El Cronista, la solicitud en la Corte sería desestimada por el máximo tribunal, por entender que se deben cumplir los procesos y que la cuestión, en sí misma, ya se encuentra en Cámara, tras la apelación de ayer.

La interna actual de la Corte, con Carlos Rosenkrantz como referencia por ser el presidente del cuerpo pero sin la posibilidad de lograr mayorías, motiva también que los jueces supremos observen la situación con cautela y planteen su postura sólo en caso de que llegue por la vía formal; es decir, tras superar todas las instancias previas y no utilizando un per saltum, recurso que sólo se acepta en caso de situaciones de extrema gravedad institucional y del que la Corte no suele ser amiga.

La "arquitectura jurídica" del pedido, en sintonía y en la misma fecha que se hizo el planteo ante la Cámara, no convence a los miembros del máximo tribunal, sostienen fuentes tribunalicias consultadas por El Cronista. El hecho de que sean justamente dos camaristas los que plantean un pedido que, entienden, no reúne los requisitos para ser tratado, es lo que más generó sorpresa en la Corte, donde hasta anoche el pedido formal no había llegado, aunque se descontaba que llegaba a última hora.

Bruglia y Bertuzzi ocupan cargos clave en la Cámara Federal porteña, donde se definen muchas de las causas por corrupción. Desde que fueron trasladados, entre 2017 y 2018, decidieron en expedientes calientes como el caso "cuadernos", en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita.