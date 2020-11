La Ciudad ya avisa que no respaldará el proyecto de consenso fiscal

En medio del debate por el proyecto de Presupuesto 2021 que inició hoy en la Legislatura porteña, el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires Martín Mura adelantó que el Horacio Rodríguez Larreta no adherirá al consenso fiscal que prepara el Gobierno nacional. La razón: cualquier tipo de visto bueno descalificaría la pelea judicial que se abrió el 10 de septiembre, luego de que Alberto Fernández firmase el decreto por el cual le redujo los fondos recibidos en concepto de coparticipación.

Mura expuso esta mañana en la comisión de Presupuesto acerca de los lineamientos y las medidas de “ajuste transitorio” que presenta el proyecto que ingresó la semana pasada. El texto, así como su complemento que instaura tres nuevos impuestos para hacer frente a los fondos que se dejarán de percibir por la quita de coparticipación, serán tratados en el recinto el 10 de diciembre, antes de que el Poder Legislativo porteño entre en receso.

“Por los primeros borradores que circularon de la prórroga del consenso fiscal, vemos que se agregan cláusulas que hace que la ciudad no pueda firmar el mismo. Incorpora clausulas como el desistimiento o suspensión de juicios que son justamente los que presentó al ciudad cuando salió el decreto”, anunció el ministro.

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra a la espera de que la Corte Suprema defina la acción judicial que presentó en septiembre para dar marcha atrás con el decreto nacional que le redujo de 3,5% a 2,3% el porcentaje de lo recibido en concepto de coparticipación. A la par, también aguarda que el Congreso sancione la ley que fija un montó específico para cubrir los gastos de Seguridad por el traspaso de la policía; de aprobarse el porcentaje podría achicarse aún más a 1,4%.

“No hay dudas de que la decisión de quitar una parte de la compartición no es una medida aislada, sino que forma parte de una decisión para limitar la autonomía financiera de la Ciudad de Buenos Aires y esmerilar así su conducción política”, definió Mura.

El rechazo a firmar la prórroga del consenso fiscal circulaba hacía semanas en el Gobierno porteño. “Este consenso imposibilitaría que la ciudad se defienda de esa quita de recursos”, explicaba hoy el ministro, quien fue el primero en hablar en público sobre el tema.

No obstante, la Ciudad tiene otras razones para bajarle el pulgar a la idea del Gobierno Nacional. De acuerdo al borrador que estudian los equipos técnicos que encabeza Mura, quien lleva adelante las conversaciones con la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, el acuerdo pondría un freno a la posibilidad de las provincias y de la Ciudad de tomar deuda en dólares en el mercado extranjero, aún aquellas que tienen buena calificación crediticia. “La Ciudad siempre que tomó deuda externa lo hizo para gasto de capital y no gasto corriente; no la usamos para salarios, sino para obras de infraestructura”, comentaban fuentes porteños a El Cronista.

El tercer punto que la Ciudad no avalaría es el que propone que a partir del próximo año todos los servicios que se transfieran a las provincias no estarán acompañados de recursos coparticipables, sino con fondos del tesoro ya estipulados en el presupuesto. Es decir, en lugar de recibir el dinero en forma diaria de manera directa llegaría cada vez que Nación lo habilite. “Si nosotros firmamos el convenio con esa cláusula estamos convalidando el proyecto de ley que esta en el Congreso”, explicaban desde Parque Patricios.

Mura explicó hoy que por la quita de coparticipación la Ciudad calcula que el próximo año perderá $ 53.000 millones y, de aprobarse en el Congreso el proyecto de ley que fija un presupuesto nacional único para la Seguridad, la cifra ascendería a $ 64.000 millones. En ese caso, agregó, “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se verá obligado a adoptar nuevas medidas de ajuste”.