La Ciudad tomará deuda por u$s 300 millones y suma 10% al gasto 2018

En apenas 20 días y sin discusión en comisiones, que fueron suplidas por reuniones informativas, la Legislatura de la Ciudad autorizó este jueves al Ejecutivo porteño a tomar deuda por u$s 305 millones, al tiempo que aprobó un incremento récord del Presupuesto en $ 23.500 millones, cerca del 10,5% de la previsión de gastos para el año en curso y que fuera aprobado en noviembre pasado.

El 27 de julio, Larreta solicitó que se le permita tomar deuda por u$s 105 millones para "obras de remodelación de la línea D de Subte", u$s 100 millones para proyectos de integración urbana en las villas 20, Rodrigo Bueno y Playón Chacarita , y otros u$s 100 millones para la elevación de las vías de los ferrocarriles San Martín y Mitre. Sobre 59 legisladores en sus bancas, logró la aprobación con los 34 votos afirmativos, todos del oficialismo; 16 negativos y 9 abstenciones.

El pedido de endeudamiento fue criticado transversalmente por la oposición legislativa, que argumentó que las obras de repotenciación y construcción de un túnel bajo tierra para la interconexión de las líneas B, C y D bajo el Obelisco ya fue votado en otro Presupuesto. Carlos Tomada (Unidad Ciudadana) planteó que "la necesidad de endeudarse surge del ajuste que el Ejecutivo nacional, que está dejando de financiar obras comprometidas", y María Rosa Muiños (Bloque Peronista) consideró que "el proyecto tiene muchas desprolijidades" ya que "no existe un cronograma ni plan de ejecución" para las obras.

El oficialismo tampoco explicó por qué motivo solicitó emitir bonos o pedir crédito en el mercado financiero para los viaductos que elevarán las vías de los trenes Mitre, ramal Tigre, y San Martín. Se trata de dos obras de Nación en el distrito y que, según venían expresando altos funcionarios, tenían "el financiamiento asegurado" con fondos federales y por la subasta inmobiliaria de terrenos del Estado porteño.

Por su parte, el legislador Marcelo Depierro (Mejor Ciudad), si bien manifestó su acuerdo a tomar empréstitos para inversiones, señaló que "no es momento de endeudarse en dólares". Con este permiso de emisión, la Ciudad pasa a tener el 53% de sus compromisos financieros en dólares, y el 47% en pesos.

En primer término, con 42 votos favorables, 11 negativos y cinco abstenciones, el cuerpo legislativo que cuenta con mayoría oficialista aprobó sin mayores inconvenientes la ampliación del Presupuesto en $ 23.500, 2 millones. Si bien cada año el oficialismo venía enviando modificaciones del Presupuesto, esta resultó récord en cuanto equivale a subir hasta un 10% los gastos previstos, en consideración del Presupuesto 2018, que es de $ 222.382 millones, de los cuales $ 6127,7 millones (26%) será para pagar sueldos.

En el recinto, varios bloques de la oposición dividieron su voto a partir de los incrementos previstos para el pago de sueldos, que ascienden a $ 6.127,7 millones, 26% del pedido total. Hubo quienes acompañaron los cambios en consideración de los trabajadores municipales (Evolución, de Martín Lousteau, y el Partido Socialista), los que se abstuvieron (Bloque Peronista y GEN) y los que rechazaron de plano la ley (Unidad Ciudadana, el FIT y Autodeterminación y Libertad) por considerar que "se convalida la pérdida del poder adquisitivo" del empleado público.

El texto también permite ampliar las erogaciones en $ 4.774,2 millones (20%) para el pago de intereses y gastos de la deuda pública. En los fundamentos transmitidos a la Legislatura, el Ministerio de Economía y Finanzas justificó el pedido en la "importante variación" del tipo de cambio. Sucede que el Ejecutivo proyectó un dólar estable para 2018 en torno a $ 19,30 y una inflación del 12%, cuando la divida norteamericana ya cotiza por encima de $ 30 y el índice de precios porteño sufrió un salto del 19,5%. Del mismo modo, la tasa Badlar prevista originalmente en 21% se ubicó este jueves en 35,5%.

Los cambios presupuestarios prevén $ 3.648 millones (15%) para bienes de uso, $ 432 millones (1,8%) para proveer a comedores escolares de lácteos y otros alimentos, y otros $ 2.487.352.050 (10,5%) en transferencias del Tesoro, principalmente, para subsidiar el pago de sueldos de los docentes de establecimientos de gestión privada, mientras la paritaria de los trabajadores del sistema público permanece congelada en 12% y, según la propia ministra de Educación, Soledad Acuña, no se revisará hasta septiembre. Para contener ánimos, la diputada informante del PRO, Paula Villalba, dijo en la sesión que "las negociaciones paritarias por salarios están abiertas".