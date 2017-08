La Ciudad pedirá un plus de $ 12.000 millones para sueldos

El Ejecutivo porteño solicitó a la Legislatura una ampliación del presupuesto para hacer frente, mayoritariamente, al incremento de sueldos de los empleados estatales.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta envió emisarios a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera de la Legislatura para informar sobre la solicitud de ampliación de las partidas por poco más de $ 12.000 millones, lo que implica un incremento del 7% respecto a la previsión de gastos fijada para este año en

$ 178.000 millones.

Fuentes gubernamentales subrayaron a El Cronista que la mayor parte de la readecuación solicitada se dedicará al pago de aumentos salariales acordados con el personal médico, los municipales y los docentes, pese a que estos últimos aún no dan por cerrada la discusión.

El resto del dinero solicitado se aplicará a "mayores gastos en insumos para la atención de la salud pública, programas sociales, servicios de comida de hospitales y escuelas, trabajos de urbanización en la Villa 20 y obras del Paseo del Bajo", indicaron en la Legislatura.

El proyecto del Gobierno porteño prevé también el incremento de los recursos en unos $ 9000 por mayor recaudación tributaria y otros más de $ 3000 millones por ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios, intereses y transferencias del Estado nacional. De no surgir inconvenientes, la comisión podría dictar el despacho en su próxima reunión y, de ese modo, habilitar el debate en el recinto en la sesión ordinaria del próximo jueves 24 de agosto.

La reunión donde se trató el proyecto de ley fue conducida por el presidente de la comisión, diputado Alejandro García (PRO), con la presencia de los funcionarios ejecutivos Juan Pablo Fasanella, subsecretario de Gestión y Administración Económica, y Andrés Ballota, administrador de la Agencia General de Ingresos Públicos (AGIP), el organismo recaudador de la Ciudad.

La ampliación presupuestaria es una práctica recurrente en los últimos años, dado que el proyecto de ley que fija la previsión de gastos y recursos, si bien establece una previsión inflacionaria, no contempla una proyección de cómo se dará la discusión paritaria.