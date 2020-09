La Ciudad no dará marcha atrás con la apertura de bares al aire libre

El gobierno porteño no dará marcha atrás con la habilitación para que los locales gastronómicos puedan brindar servicio al aire libre, pese a las imágenes de aglomeraciones que se registraron especialmente la noche del viernes y el sábado. Apuestan, en cambio, a la prevención y a reforzar los controles, tal como sucedió el pasado fin de semana cuando se cancelaron o sancionaron 12 locales en distintos barrios.

Aunque el Gobierno Nacional limitó el alcance de la habilitación al prohibir terrazas y patios internos, y no permitir que puedan otorgarse permisos para colocar mesas en el exterior a los comercios que hasta la semana pasada no lo poseían, bares y restaurantes porteños se llenaron de vecinos el último fin de semana, en sintonía con el buen clima que no había acompañado los primeros días de vigencia de la medida.

Fuentes porteñas indicaron a El Cronista que desde la Ciudad no habrá una reconsideración de la flexibilización. Tras las imágenes del primer fin de semana se reforzarán los operativos de prevención para garantizar el uso del tapabocas y disuadir a la gente si se registran aglomeraciones en el espacio público.

“Vamos a seguir con la línea de generar espacios para que la gente pueda estar al aire libre. Estamos tratando de que las reuniones sean al aire libre y no adentro de una casa”, precisaron.

El domingo, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán había criticado la reapertura de los bares porteños al afirmar que "cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande". Evaluó que se trata de “un momento donde hay muchos casos y la curva no decrece. Epidemiológicamente hay muchos motivos para no hacerlo".

La oposición porteña también apuntó contra las autoridades de la Ciudad. "Es inadmisible que el Gobierno de la Ciudad no pueda ejercer el control de los protocolos que ellos mismos presentaron ante autoridades nacionales para lograr los permisos de apertura", afirmó la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira, presidenta de la Comisión de Espacio Público de la Legislatura porteña.

Los legisladores kirchneristas piden regular “cómo deben llevarse a cabo las reuniones de hasta 10 personas”. “Hemos presentado toda una serie de iniciativas en ese sentido, incluso hemos pedido intervenciones para que los adolescentes se puedan reunir manteniendo todos los cuidados, pero desde la Ciudad aún no se ha puesto una mirada específica sobre cómo acompañar a los jóvenes en la salida paulatina del aislamiento y muchos de ellos terminan agolpados en las zonas de los bares", sostuvo Neira.

El sábado por la noche, luego de que el viernes comenzarán a circular las primeras imágenes de bares con sus frentes repletos de gente sin respetar la distancia social, la Agencia Gubernamental de Control intervino y hubo 12 clausuras en bares de Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito.

Apuesta a más testeos

Por otra parte, mañana Horacio Rodríguez Larreta junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, anunciarán que la Ciudad comenzará a testear a todos los habitantes de viviendas colectivas donde se haya registrado un caso positivo de coronavirus.

Se pondrá especial énfasis en las comunas 1, 3, 5 y 14, que en conjunto reúnen el 72% del total de los domicilios relevados con estas características en el territorio porteño, informó hoy el gobierno porteño.

El testeo se realizará a través de la prueba de saliva, un procedimiento más simple que el hisopado, menos molesto e invasivo para el paciente y se puede implementar directamente en el domicilio, evitando tener que acercarse a un dispositivo o centro de salud.