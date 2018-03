La Ciudad emitió $ 8374 millones a 7 años y pagará Badlar más 3,25%

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colocó ayer un bono a 7 años en el mercado local por $ 8374 millones a una tasa Badlar más 3,25%.

La colocación correspondió en su totalidad al bono Clase 22 a 7 años de plazo y se dejó desierto el título a 18 meses de plazo. "Las ofertas en ambos tramos superaron los $ 20.600 millones", sostuvo Martín Mura, ministro de Hacienda porteño.

"La tasa se ubicó muy debajo de lo que esperábamos; fue una muy buena colocación", agregó Mura.

Con la colocación del bono, que equivalen a u$s 530 millones, de los cuales u$s 285 millones serán destinados a las renovaciones en pesos de vencimientos que tiene la Ciudad en dólares, u$s 110 millones se destinarán a las obras de infraestructura en la Villa Olímpica (en el barrio de Villa Soldati) y a la revitalización de toda la Comuna 8, y los restantes u$s 135 millones se distribuirán entre distintas obras de infraestructura y de transporte ya presupuestadas para este año.