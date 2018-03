La Ciudad de Buenos Aires emitirá deuda hoy por hasta $ 5000 millones

La Ciudad de Buenos Aires saldrá a buscar hoy en el mercado el equivalente en pesos de entre u$s 100 millones y u$s 316 millones, confirmaron fuentes oficiales. Es decir que la apuesta es conseguir fondos por alrededor de $ 1600 millones, ampliables hasta $ 5000 millones.

Se trata de dos bonos, a 18 y a 60 meses de plazo, respectivamente, que pagarán un interés que resulte de la tasa Badlar de hoy más un margen que resulte de la licitación. Los intereses se abonarán de manera trimestral y el capital se pagará íntegro al vencimiento.

"En los próximos 10 días los inversores argentinos van a tener que desembolsar unos $ 40.000 millones porque tanto Ciudad de Buenos Aires como la Nación saldrán a emitir deuda", sostuvo el analista Sebastián Maril, de Research for Traders. "Es mucho dinero para los inversores salir a invertir eso, pero el mercado está lleno de pesos", agregó.

En ese sentido, mencionó que el hecho de que Pampa Energía colocó ayer en el mercado internacional u$s 750 millones de deuda a 10 años a una tasa del 7,625%, por debajo de la que esperaba el mercado, indica que el mercado valora al crédito argentino bueno. "Lo fue Pampa, y también lo son CABA y Nación", calificó.

Un día después de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta haga su primera salida al mercado en busca de pesos, el gobierno nacional buscará emitir en la plaza internacional unos u$s 5000 millones a los que agregará unos u$s 2000 millones en la local, según había detallado el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el día de la presentación del programa financiero para 2017. De todos modos, en el mercado no descartan que las emisiones sean aún mayores.

En ese encuentro, Caputo también sostuvo que espera que las provincias emitan menos deuda en el mercado internacional este año. En 2016 lo hicieron por un poco más de u$s 7000 millones.

Para citar un ejemplo, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, tomó el caso de la provincia de Buenos Aires, que en 2016 buscó en los mercados internacionales u$s 3000 millones y, que este año, se fondearía en el exterior por la mitad, según dijo.

Se espera que cuatro provincias, algunas que quedaron sin poder concretarlo el año pasado, busquen alrededor de U$s 1000 millones, según trascendió. Las que se alistan serían Entre Ríos, por u$s 250 millones; Tierra del Fuego, por u$s 150 millones; La Rioja, por entre u$s 200 y u$s 300 millones; y Santa Cruz, por u$s 250 millones.