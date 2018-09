La Casa Rosada hizo silencio y Garavano reclamó un juicio rápido

La Casa Rosada optó ayer por el silencio ante la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita dedicada a recaudar millonarias coimas. En nombre del Gobierno solo se pronunció el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien evitó pronunciarse sobre la decisión del magistrado y solo pidió un "juicio rápido" para determinar la responsabilidad de la actual senadora en la causa de los llamados "Cuadernos de las coimas K". "Lo importante es que ahora la Justicia actúe rápido y se lleva adelante el juicio oral para determinar cuanto antes si la ex presidente es o no culpable", dijo Garavano en declaraciones a Infobae.

Si bien el ministro declaró no haber leído con detenimiento el escrito de Bonadio, adelantó la postura compartida por el Gobierno para que haya "una determinación rápida de la Justicia" en el caso.

Por otra parte, el ministro de Justicia descartó cualquier posibilidad de que el Senado avale el desafuero de la ex mandataria. "Con la doctrina Pichetto (por Miguel Ángel, jefe de bloque de senadores peronistas) de que hasta que no haya sentencia firme de la Justicia no se le puede aprobar el desafuero a un legislador hay escasas posibilidades de que la Cámara alta avale un pedido de desafuero".

Por su parte, la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña advirtió que el procesamiento contra Cristina "es la causa mas importante de corrupción desde el regreso de la democracia". La legisladora se refirió a los acuerdos que hizo la fiscalía de Carlos Stornelli con los empresarios y funcionarios que se arrepintieron y, en esa línea, destacó que "la ley del arrepentido ha jugado un papel central para develar esta maraña de corrupción".

"Es impactante la rapidez con la que se pudo conocer esta maniobra, va a ser un primer paso porque esta investigación va a aportar pruebas muy importantes a otras causas", indicó.