La Cámara rechazó excarcelar a Báez y Pérez Gadín

La Cámara Federal rechazó la excarcelación del empresario Lázaro Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que investiga el juez Sebastián Casanello. La Cámara consideró que "existe la posibilidad de que Báez fugue en el caso de recuperar su libertad", tal como lo había señalado en primera instancia el juez Casanello, decisión que recurrió el imputado.

Pero en su fallo, además, la Cámara dirigió duras críticas hacia Casanello por no enfocar la investigación hacia la hipótesis de la "fuga" de unos 55 millones de euros hacia paraísos fiscales por parte del empresario Báez. Los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani tuvieron en cuenta "la naturaleza económica de los delitos" por los que Báez está imputado. "No puede perderse de vista el monto involucrado y no recuperado aún que demuestra, en principio, la disposición de dinero con la que cuenta el grupo, con la consiguiente posibilidad de manejar relaciones económicas e influencias, también en otros países", advirtieron.

La acusación hecha contra el empresario es por el ingreso de dinero por una suma cercana a los u$s 5,1 millones a través de su hijo Martín Báez –también imputado– presumiblemente en los últimos meses de 2012, a la firma "SGI S.A.", más conocida como La Rosadita.

Por su parte, el juez confirmó la validez del video grabado en la financiera SGI, donde se ve contando millones de dólares y euros a varias personas del entorno del empresario Lázaro Báez, detenido por ese expediente que investiga lavado de dinero y se lo conoce como "la ruta del dinero K".

Se trata del video difundido por Canal 13 por el equipo de investigación de Jorge Lanata, que reimpulsó la causa y derivó en el llamado a indagatoria de Báez y su entorno y la posterior detención del empresario y su contador, confirmada ayer por la Cámara Federal

El intermediario Leonardo Fariña –imputado– prestó una declaración en calidad de acusado protegido, donde reforzó las sospechas contra Báez y disparó una serie de medidas judiciales. A partir de esa declaración Marijuan imputó a la ex presidenta Cristina Kirchner.