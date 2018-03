La Cámara fijó nueva fecha de audiencia entre el Correo y el Estado

La Cámara Comercial convocó a una nueva audiencia entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A. para el 16 de marzo próximo, luego de que el gobierno de Mauricio Macri presentara esta mañana un escrito para dejar sin efecto el acuerdo.

La semana pasada, ante la polémica que levantó el acuerdo, el Presidente brindó una conferencia de prensa donde aseguró que instruyó a sus funcionarios a volver a "foja cero" en el tema.

“He instruido a Aguad a que volvamos a foja cero. No hay ningún hecho consolidado. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Todo esto está en la Justicia. Eso permite que yo le pidiera al ministro que volvamos a foja cero. Volvamos a la Justicia y digámosle: queremos un acuerdo integral de este problema”, había apuntado el mandatario.

