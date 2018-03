La Cámara analiza sobreseer al Presidente

La Cámara Federal fijó para el jueves la audiencia en la que comenzará a analizar el sobreseimiento del presidente Mauricio Macri en la causa por las escuchas telefónicas ilegales. Fuentes judiciales informaron a NA que en la audiencia expondrá el querellante Néstor Leonardo, ex cuñado de Macri, y el único que apeló el sobreseimiento del mandatario dictado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello. Leonardo planteó exponer en forma oral en la audiencia tras apelar esa medida, la que fue consentida por el fiscal Jorge Di Lello. La Sala I, integrada por los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, citó a una reunión el jueves y definirá si confirma o no el sobreseimiento. El ex cuñado del Presdiente es querellante en la causa junto a Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, aunque este último no apeló el sobreseimiento.