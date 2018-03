La CTA estimó que desde diciembre se acumulan casi 70 mil despidos

Entre diciembre y principios de marzo se registraron 68.563 despidos colectivos, de los cuales 37.627 se produjeron en distintas esferas de la administración pública y 30.936 en la actividad privada, según estimó el último relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que lidera Pablo Micheli. El informe, presentado ayer, precisó que se trata de cesantías denunciadas por las organizaciones sindicales o los propios trabajadores, pero aclaró que la estimación no contempla los casos de desvinculaciones individuales, retiros voluntarios o pérdidas de puestos de trabajo no difundidas públicamente.

De acuerdo con el relevamiento, la industria de la construcción fue uno de los sectores más golpeados por los despidos. Al respecto, destacó los resultados del último reporte de coyuntura de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), que detectó en diciembre pasado "una pronunciada merma" en el volumen de empleo en l actividad, con un promedio de ocupación que registró una caída de 7,7% en relación a noviembre. Esa tendencia se profundizó en los últimos meses, especialmente a partir de la paralización de diversos proyectos de obra pública, al punto que según coincidieron esta semana el gremio de la Uocra y las empresas del sector agrupadas en la Camarco, en el último trimestre se acumularon 54 mil despidos, tal como publicó este diario el lunes pasado.

En el caso de as suspensiones, el informe de la CTA indicó que se multiplicaron en la industria petrolera, automotriz, autopartista y siderúrgica.