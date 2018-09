La CGT se ve hoy con Sica pero no levanta el paro

Una semana después de que el Gobierno anticipó su intención de retomar el canal de diálogo con los gremios, la conducción de la CGT se reunirá está noche con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con la condición previa de que no está dispuesta a negociar el levantamiento del paro general que la entidad convocó para el próximo 25 de noviembre contra la política económica y social del Gobierno.

Del encuentro, que tendrá lugar desde las 20 en la sede de un sindicato porteña, además de Sica participará el secretario de Trabajo, Jorge Sica, en tanto que la delegación cegetista estará encabezada por el triunvirato de conducción, que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, además de una decena de dirigentes del consejo directivo de la central.

Fuentes sindicales confirmaron a este diario la reunión y advirtieron que la reapertura del diálogo con el Ejecutivo no alterna la convocatoria a la cuarta huelga nacional dispuesta con la administración de Mauricio Macri. "La única condición para reunirnos es que del paro no vamos a hablar, no se negocia y está plenamente ratificado", aseguró a este diario uno de los gremialistas que participará del encuentro con los funcionarios.

El propio Sica anticipó la semana pasada la decisión del Gobierno de reabrir el canal de diálogo con la central obrera para consensuar políticas en medio de la complicada situación económica y social que enfrenta el país.

Desde la CGT aceptaron la propuesta, aunque advirtieron que se sentarán a la mesa de negociación con el ministro con el objetivo de avanzar en algún mecanismo para contener los despidos y a la par obtener una garantía oficial de plena libertad para negociar incrementos salariales que compensen la aceleración de la inflación.

Además, los dirigentes gremiales adelantaron que prevén reclamar al Gobierno un aumento de emergencia para jubilados y pensionados.

Voceros gremiales anticiparon que también aprovecharán el encuentro con los funcionarios de Macri para solicitar detalles sobre los puntos centrales del proyecto de Presupuesto 2019 que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó ayer en la Cámara de Diputados y sobre los recortes que la Casa Rosada pretende instrumentar para cumplir con el déficit cero acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).