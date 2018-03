La CGT rechazó críticas del Gobierno

El triunvirato de la CGT ratificó ayer el paro nacional del próximo 6 de abril, replicó al Gobierno que califica a la central obrera como desestabilizadora porque "quiere deslegitimar" su "reclamo" de "cambio de rumbo" y afirmó que "los conflictos" gremiales "no tienen que ver" con que "haya elecciones" en octubre. Así lo señalaron los dirigentes Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, luego de los dichos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que acusó a algunos gremialistas de tener una vocación "desestabilizante desembozada".

"Eso es lo que dice el Gobierno y lo que dijeron todos los gobernantes de la Argentina a lo largo de todo el tiempo. Cuando se quiere negar la realidad y cuando se quiere deslegitimar algunos reclamos, automáticamente lo que hacen es esto: poner en tela de juicio la representatividad", replicó Daer. E insistió con que la administración central tiene que "rectificar" sus políticas "porque, si no lo hace, el país va a tener menos argentinos incluidos".

En tanto, Schmid afirmó que los conflictos gremiales "no tienen que ver con que ‘haya elecciones, sino que "fueron planteados y duramente discutidos a lo largo del último trimestre del año pasado". El dirigente manifestó que "el Gobierno tiene un enfoque erróneo de lo que está ocurriendo y de las medidas que se están aplicando", y resaltó: "La CGT contribuyó mucho a la paz social a finales del año pasado, pero los problemas estaban planteados".

Consultado si hay "conspiraciones" para que el gobierno de Mauricio Macri "no termine su mandato", respondió: "Son expresiones que siempre surgen en momentos de tensión como el que se vive".