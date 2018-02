La CGT profundiza su crisis: duros cruces entre Acuña y Daer

El dirigente sindical Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, cuestionó con dureza a su par Héctor Daer, a quien lo acusó de "defender a la patronal", y afirmó que se tiene que ir de la central obrera. "La CGT tiene mandato por cuatro años y si alguno se equivocó, como Daer, que sale a defender a la patronal, se va a ir solo o lo van a echar los trabajadores. Que haga lo que quiera él. Lo votaron para estar a favor de los trabajadores, no para estar a favor de la patronal como está ahora", apuntó.

El sindicalista también ratificó su apoyo a la marcha del 22 de febrero convocada por el sindicato de Camioneros. "Nosotros esperamos que el gobierno reflexione. El gobierno tiene que poner el equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué aportaron los empresarios durante dos años de gobierno?", se preguntó en declaraciones radiales. Acuña cuestionó también al presidente Mauricio Macri y le recomendó "que se ocupe de respetar y de resolverle los problemas a los trabajadores".

Acuña sostuvo que "no hay que rediscutir" la unificación de la central obrera y opinó que "si no es para defender los intereses de los trabajadores, la unión no sirve para nada". Daer, quien ya adelantó que no va a apoyar la movilización al manifestar que "es una marcha de Camioneros", respondió a las críticas y aseguro que su decisión de "no concurrir no es personal‘. Y añadió: "La verdad que es una sorpresa porque me parece que el compañero perdió el equilibrio. Primero tenemos que analizarnos y saber entre todos nosotros quién es quién y pensar en que lo que tenemos qué hacer es defender el colectivo de los trabajadores". Y se mostró sorprendido porque Acuña, su compañero en la conducción de la CGT con Juan Carlos Schmid, "salga con esta bravuconada".