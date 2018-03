La CGT divulgó para marzo una inflación algo superior a la del Indec: 2,48%

De acuerdo al último informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesita $ 14.686,13 por mes para no ser pobre y cubrir la Canasta Básica Total y $ 6.389,57 para llenar la Canasta Básica Alimentaria y no caer en la indigencia. Por día, se requieren $ 472,55 y $ 210,07, respectivamente.

En comparación con febrero, la Canasta Básica total subió 1,8%, lo que equivale a $ 312,72 más que el mes anterior.

El porcentaje de suba de la canasta es llamativamente más bajo que el índice general de inflación calculado por el Observatorio también para marzo, que arrojó 2,48%. En general, los bienes más básicos que consume una familia tipo suelen subir más que el promedio general, algo que está determinado por la inelasticidad de la demanda, porque se trata de bienes que la gente está obligada a consumir aunque suba su precio. Por ejemplo, las estadísticas del Gobierno porteño para el tercer mes del año dieron, para el índice de inflación general, una suba de 2,9%, mientras que la variación de la canasta mínima para no ser pobre cantó 3,48%.

Según la CGT, en los últimos 12 meses la inflación acumula 35,66%.



Desagregado el consumo familiar, el informe de la CGT indica que un trabajador precisa, en particular, un ingreso de $ 4.735,32 por mes, unos $ 155,68 por día, para no ser pobre. Mientras que para no ser indigente debe percibir $ 2.048,01, unos $ 67,33 por jornada.



La otra medición de los gremios, la del el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la UMET y el CITRA, que agrupa a más de 45 organizaciones sindicales de la CTA y la CGT, dio 2,1% en marzo. Según esta medición, en los últimos 12 meses el incremento del costo de vida fue del 31,2% en los sectores de menores ingresos y del 25,8% en los más altos.