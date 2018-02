La CGT dividida: Acuña también se bajó de la marcha del 21 de febrero

Uno de los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, aseguró hoy que desde su gremio no se movilizarán el miércoles 21 de febrero, aunque dijo acompañar el reclamo.

"Nosotros no nos vamos a movilizar, pero apoyamos el reclamo porque es razonable", dijo Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, en diálogo con radio El Mundo.

Una semana atrás, Acuña había cruzado duramente a Héctor Daer por su ausencia en la marcha que convocó el gremio de Camioneros y lo acusó de "defender a la patronal".

"Yo lo que quiero que quede claro es el concepto que tengo: no se puede no apoyar un reclamo legítimo y sostengo que cuando la mayoría del consejo directivo decide algo, a veces no me gusta pero tengo que acatarlo; no es posible que cuando a mi me gusta lo apoyo y cuando no es conveniente te dejo sólo", indicó el gremialista.

De este modo, sólo Juan Carlos Schmid participará de la marcha con su sindicato de Dragado y Balizamiento. En tanto, Acuña y Daer no participarán con las columnas de sus gremios, aunque uno dijo que "apoya el reclamo" y el otro aseguró que "es una marcha de Camioneros".

Héctor Daer, el representante del sector sindical moderado o dialoguista en el triunvirato de conducción de la central obrera, advirtió que la CGT no puede estar sometida al "capricho" o los "intereses personales" de un dirigente al momento de definir su estrategia de acción y reconoció el nuevo escenario de cisma que atraviesa la entidad.

"Nuestra posición es clara: No vamos a poner a la CGT al servicio de ningún gremio ni dirigente", remarcó el triunviro y también dirigente del gremio de Sanidad en diálogo con El Cronista.