La CGT amenaza con un paro el mismo lunes si se aprueba la reforma previsional

El secretario general de la CGT, Carlos Acuña, advirtió hoy que si el lunes se aprueba la reforma previsional "puede llegar a haber un paro general ese mismo día" y recalcó que la central obrera "trató de no poner palos en la rueda", pero alertó que "la situación no da para más".

"El lunes a la mañana vamos a anunciar cuáles son las medidas. Vamos viendo cómo van la situación porque el Presidente (Mauricio Macri) por ahí reflexiona", sostuvo el referente gremial.

En diálogo con Radio 10, el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, GNC, Lavaderos Automáticos y Gomerías (Soesgype) aseguró que si la iniciativa del Poder Ejecutivo se convierte en ley el próximo lunes, "puede llegar a haber paro ese mismo día porque es la única herramienta que les queda".

"No es porque a nosotros nos guste parar, no tenemos otra forma. Hemos acompañado, tratado de no poner piedras en el camino, ni palos en la rueda, pero llegan momentos en donde no da para más la situación", agregó.

El gremialista realizó una apelación al presidente Macri: "Debe tomar consciencia de esto, debe tener más equilibrio. Tiene que prevenir todas estas cosas y no dejarse llevar solamente por los que hablan solamente de economía técnica sino de la economía real, de lo que consume la gente. No estamos bien. Esta es la realidad".

Acuña analizó también el acuerdo al que arribaron Gobierno, diputados y gobernadores para compensar a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH con una suma única en marzo.

"Si dan un bono, es porque saben que están haciendo un perjuicio al poder adquisitivo. Los gobernadores no pueden pensar solamente en mantener la caja sin hacer ningún esfuerzo y pedirle un esfuerzo a los jubilados. Es una vergüenza", añadió.

Por último, el dirigente responsabilizó al Gobierno por los incidentes del jueves pasado.

"Son los primeros responsables, poniendo la cantidad de Gendarmes que pusieron en la calle, ahí empieza la primera violencia. Después están los violentos de siempre que se tapan la cara. Esos son infiltrados para generar el escándalo que generan, no es el común de los trabajadores", concluyó.

Nueva marcha

Por su parte, el diputado nacional Leonardo Grosso, del Peronismo para la Victoria (bloque identificado con el Movimiento Evita), adelantó que "el lunes habrá una gran movilización frente al Congreso para frenar el ajuste a los jubilados que pretende el Gobierno".

En declaraciones a Radio Con Vos, Grosso indicó: "No hay ni hubo mesa de diálogo, lo que sí existe es un monólogo extorsivo del Gobierno con los gobernadores para apretar a los diputados que voten la reforma previsional a cambio de plata para las provincias".