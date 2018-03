La Argentina versus fondos buitre: los 10 protagonistas de una historia que duró 15 años

Thomas Griesa

Thomas Griesa fue –en 2002 y a los 85 años– el juez que tuvo una primera audiencia con un acreedor. Desechó ese pedido, pero en 2012 dictó el tratamiento equitativo, por el cual los ‘buitres’ debían cobrar al mismo tiempo que los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010. Argentina entró en default parcial de esa deuda y no halló escape legal al bloqueo de sus pagos.Paul Singer, multimillonario y dueño de los fondos Elliott Management y NML Capital fue pionero en la compra de bonos en default de países. Cuando la Argentina entró en cesación de pagos sacó provecho y compró bonos a precio de remate y presentó demandas ante la justicia de Nueva York. Tras una década de idas y vueltas por los tribunales, finalmente logró su objetivo.Roberto Lavagna era en 2005 el ministro de Economía del ex presidente Néstor Kirchner. Fue la cabeza visible del equipo que diagramó el plan de reestructuración de la deuda con los fondos. En 2003 había hecho un primer intento por poner un punto final a las negociaciones y propuso una quita del 75%, aunque los acreedores terminaron por rechazar esa oferta.Guillermo Nielsen, por entonces secretario de Finanzas del Gobierno de Néstor Kirchner, fue el encargado de llevar adelante las negociaciones con los acreedores con bonos argentinos en default y su gestión dio resultados positivos. El 3 de marzo de 2005 se anunció la primera propuesta de canje. Se ofreció una quita promedio de 65%, una proposición que tuvo una aceptación del 76 por ciento.Néstor Kirchner debió hacer frente al embate de los fondos a los pocos meses de asumir. Pese a mostrarse reticente a negociar con los ‘buitres’, acordó primero con el FMI en 2003 un acuerdo "stand by" a tres años. Dos años más tarde armó junto a su equipo económico el primer plan de restructuración de la deuda, que se mostró como un importante avance en las negociaciones.Amado Boudou ocupaba en 2010 el cargo de ministro de Economía y fue el gran protagonista del segundo canje que se acordó. El 29 de abril de ese año, a través del decreto 563, se puso en marcha el segundo canje de bonos impagos ante la continuidad y mayor agresividad de algunos fondos de inversión en tribunales de Nueva York. El pago fue posible ante las reservas de u$s 40.000 del Central.Cristina Kirchner anunció primero, en 2008, que se saldaba la deuda de u$s 6706 millones con el Club de París con reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Dos años más tarde organizó un segundo canje de deuda, que tras el acordado en 2005, llevó a 93% el porcentaje de acreedores que aceptaron la oferta de quita de la Argentina. Fue la creadora del término ‘fondos buitre’.Daniel Pollack, mediador en el caso argentino, fue parte fundamental para que se llegara a un acuerdo con los ‘fondos buitres’. Tras declarar en 2014 a la Argentina en default, el 6 de febrero último recibió por parte del gobierno de Macri una "Propuesta Base", la primera oferta formal luego de 16 años de litigio judicial. Ayer anunció un preacuerdo con los fondos buitre NML y Elliott Management.Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda, siempre apuntó que "la basura no es nuestra, pero no tenemos problema en limpiarla y el juicio en Nueva York es parte de la basura", tarea que llevó a cabo junto a Luis Caputo, secretario de Finanzas y encargado de llevar adelante las negociaciones. Ayer anunció que se pagarán a los fondos u$s 4653 millones. "Empezamos a salir del default", dijoAxel Kicillof, ex ministro de Economía, no logró durante su gestión mayores avances en las negociaciones. En julio de 2014 el Gobierno acordó con un grupo de bancos argentinos y extranjeros la presentación de una propuesta de pago, sin pasar por los tribunales de Nueva York. Kicillof viajó a esa ciudad para anunciar el arreglo, pero finalmente se cayó todo a último momento.