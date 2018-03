La AGN deberá auditar el polémico acuerdo entre el Estado y el Correo

Tras el incómodo paso del ministro Oscar Aguad por el Congreso, el Gobierno recibió ayer una buena noticia de parte de los legisladores: la comisión bicameral que dicta el plan de trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN) aceptó el pedido del oficialismo para que ese organismo de control audite el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por la deuda de la empresa.

El pedido fue parte de la estrategia con la que la Casa Rosada intenta salir de la crisis política que desató la difusión del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, quien rechazó el acuerdo de pago al que habían llegado el Correo y el Ministerio de Comunicaciones por "abusivo". Presidida por la oposición, la AGN había rechazado originalmente intervenir, aunque ahora no tendrá alternativa: su plan de trabajo lo dicta la comisión Mixta Revisora de Cuentas que ayer resolvió en favor del pedido oficial.

Los senadores y diputados que integran ese cuerpo instruyeron por mayoría a la AGN para que en un plazo de 90 días (prorrogables por otros 30) dé su informe sobre el acuerdo judicial. El organismo deberá realizar una auditoría de gestión en el ministerio de Comunicaciones, la ex secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones. Ese estudio deberá incluir una verificación del origen de los créditos concursales y post concursales, una revisión de metodologías de cálculo aplicadas y reproceso matemático, el análisis de instancias intervinientes, la revisión de mecanismos de actualización y de costos judiciales estimados, el análisis de recuperabilidad y la revisión de la valuación de la propuesta a considerar.

El presidente del bloque de senadores del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Miguel Pichetto, dejó en claro desde el inicio de la reunión que su bancada acompañaría el pedido oficial. Luego de que el titular de la AGN, Oscar Lamberto, rechazase intervenir destacando que los controles de la auditoría son a año vencido, Pichetto remarcó que "el acuerdo fue firmado a mediados del año pasado", por lo que el cuerpo está habilitado para auditarlo.

"Por la sensibilidad del tema, nos da tranquilidad que la AGN participe, porque tiene mayoría opositora", destacó el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, el radical Mario Negri, quien mantuvo un cruce muy áspero con la senadora Virginia García (PJ-FpV). "Ahora a los actos sospechados de corrupción les dicen sensibilidad", ironizó la santacruceña. El intercambio escaló y concluyó con una promesa del cordobés de iniciar acciones legales por agravios. Además, en otra comisión, el Gobierno sumó buenas noticias: el PJ-FpV no consiguió quórum en la bicameral que audita los Decretos de Necesidad y Urgencia, y otra vez no pudo juntar la mayoría para rechazar el decreto que modificó el régimen migratorio. Junto al oficialismo, faltaron los senadores del PJ-FpV no alineados con el kirchnerismo.