La AFIP presentó una denuncia penal contra Cristóbal López

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta, informó el organismo recaudador en un comunicado.

Según la denuncia, el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva,



Según la AFIP, la maniobra se desarrolló básicamente en 4 pasos:



1) OIL COMBUSTIBLES SA percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.





2) La obtención y otorgamiento de sucesivos Planes de Pago, para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento. Cabe recordar que dos de los Planes de Pago se realizaron en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional.





3) La readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda.



4) El traspaso de las sumas retenidas por OIL COMBUSTIBLES SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el GRUPO INDALO.

“La maniobra de la compañía se extendió a lo largo de los períodos 2012; 2013; 2014 y 2015. La denuncia surge a partir del análisis que realizó la AFIP sobre los planes otorgados bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales. Esta posibilidad fue derogada por la actual administración”, completa el comunicado.

La actuación de la AFIP está determinada por una denuncia periodística del diario La Nación, que reveló que el empresario K le debe impuestos a la AFIP por $ 8000 millones.

Consultado por El Cronista, Fabián De Sousa, el socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo (dividirán el grupo en el corto plazo), rechazó la acusación de evasión fiscal y aseguro que el Grupo Indalo utilizo los mecanismos de diferimiento de pagos de impuestos permitido por la AFIP. "En nuestros estados contables siempre registramos el 100% del foro de nuestra compañía. Desde el financiamiento, deuda, planes de cuotas de pago a la IGJ. Con lo cual de que evasión fiscal hablan si está todo informado", sostuvo. También agregó que en la nota ?no hay un solo elemento que sea ilegal. Los pagos diferidos los usamos como cualquier otra empresa del país. Es cierto que mirando la cifra parece enorme. Pero comparado con nuestras ventas anuales por $ 35.000 millones es nada".

De Sousa añadió que el monto usado no es de $ 8000 millones sino de $ 6000 millones. También dijo que no existe en contra de Indalo ninguna intimación de pago de parte de la AFIP. Recordó además que ya fueron investigados por una denuncia penal similar "de la cual fuimos sobreidos después de haber presentado miles de papeles y documentos". En cuanto a los riesgos que podría correr el futuro de Indalo sostuvo que "no existen". Dijo que "seguimos pensando en planes a cinco años para crecer tanto en petróleo como en medios de comunicación. Así que los empleos no corren riesgo", afirmó el empresario.

Sin embargo, la repercusión fue imparable. Dirigentes del oficialismo y de la oposición fijaron posición sobre el tema. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo en Radio La Red, que "nos impacta a todos porque es una dimensión muy grande de algo que no debiera haber ocurrido en la Argentina. La evasión es un problema al que sin duda hay que caerle con todo el peso de la ley. La AFIP está trabajando en eso desde enero. Son cosas que no deben ocurrir en la Argentina que estamos viviendo".

Además, Peña también se refirió a los dichos del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien dijo que estaban buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para que se paguen los $ 8.000 millones.

El diputado y exvicepresidente Julio Cobos también se movilizó y pidió informes a la AFIP en torno a la operatoria que, según una investigación periodística, le permitió al empresario Cristóbal López acumular deudas impositivas por $ 8.000 millones para, entre otras cosas, definir la responsabilidad de Ricardo Echegaray, hoy jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y hasta diciembre titular del organismo recaudador.