La AFIP denunció a Vicentin por facturas apócrifas: el perjuicio sería de $ 111,6 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) denunció a la agroexportadora Vicentin por haber emitido facturas apócrifas por un valor de $111,6 millones entre 2016 y 2019 para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. Según consta la denuncia, las maniobras detectadas por el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont consisten en el uso de facturas apócrifas, lo que eleva un perjuicio estimado al Estado superior a los 110 millones de pesos.

"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores", afirma el comunicado que se difundió en las últimas horas.

La caratula es "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" y fue presentada el viernes ante el Juzgado Federal de Reconquista.

Así, el operativo de fiscalización constató irregularidades en las empresas y personas humanas para poder obtener reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre el período comprendido. Además, también se pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.

La exposción judicial agrega que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real. "Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".

La factura apócrifa, debe su nombre principalmente a que se trata de un tipo de comprobante que registra una operatoria comercial que nunca ha sucedido en la realidad. Los adquirentes de las mismas, suelen utilizarlas a efectos de erosionar a base imponible de determinados Tributos, pues permitiría el cómputo de un crédito fiscal –en relación al Impuesto al Valor Agregado- o de un gasto computable –en relación al Impuesto a las Ganancias-, que no se correspondería con la realidad, pues la operatoria en si, jamás acaeció.