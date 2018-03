LAS FRASES MÁS FUERTES

- "Un día el Presidente me va a pedir de rodillas que lo saquen a Lorenzetti porque lo va a extorsionar"

- "No estoy de acuerdo con que todo caiga sobre Cristina Fernández. Vayan por De Vido. Todos miman a De Vido que le hizo favores a toda la clase política".

- "No se la tomen con Florencia Kirchner. Esa chica es víctima. Son sus padres los que la convirtieron en delincuente. Ella recibió por herencia. No delinquió".

- "La carpa docente tiene derecho a estar ahí. Todo el mundo tiene derecho a expresarse".

- "Voy a defender a Horacio Rodríguez Larreta. Él era partidario de intervenir sin la policía. El criterio de Patricia Bullrich era que había que reprimir".