Kunkel y Aníbal sorprendieron con su nuevo look "barba" y coparon las redes

“Está re Gangalf”, “¿Ya hablaron del look Obi Wan de Carlos Kunkel? o “Bigote no es más bigote: Con ustedes el ‘Barba Aníbal’", fueron algunas de las cientos de gastadas que invadieron las redes sociales.

Los cultores del nuevo look “barbudo” son dos de los hombres que aun mantienen en alto la bandera del kirchnerismo, pese a las fracturas que dejaron en evidencia las diferencias internas en la bacada hoy opositora.

Se trata del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien arribó ayer al encuentro del bloque con una barba que dejó en segundo plano y casi ocultó su famoso “mostacho”.

Aníbal lució un look relajado, barba y bigote, tostado en su piel y chomba de la Asociación de Hockey, de la que es presidente.

El otro que estrenó estilo zen, lejos de su look afeitado al ras y traje, fue el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel, a quien se lo notó además mucho más delgado. Algunos hablaron del "nuevo estilo Castells moderado que pegó Kunkel", y otros lo compararon con Papá Noel.

Ambos cambios de look desataron cargadas y comparaciones irónicas en especial en la red social Twitter,

Lo importante: no me decido si es VOT SI o NO ROTUNDO el look Papá Noel / Castells Moderado que pegó Kunkel. pic.twitter.com/99SqGfJtRN