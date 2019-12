Kristalina Georgieva saludó a Alberto y aseguró que el FMI comparte que se debe fomentar el crecimiento

La directora gerentel del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, saludó al presidente Alberto Fernández y aseguró que el organismo comparte “plenamente sus objetivos de aplicar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten el crecimiento sostenible”.

Así lo dijo en una publicación en la red social Twitter, en un mensaje en el que reiteró, como en anteriores oportunidades, que “el FMI sigue comprometido a ayudar a su gobierno en este esfuerzo”.

Congratulations to @alferdez on his inauguration as the President of #Argentina. We fully share your objectives of pursuing policies that reduce poverty and foster sustainable growth. The IMF remains committed to assisting your government in this endeavor.