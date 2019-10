Kohan: “Si el Gobierno no vendiera dólares habría que profundizar el cepo cambiario”

El periodista especializado en economía y finanzas Guillermo “Willy” Kohan advirtió que “si el Gobierno no vendiera dólares habría que profundizar el cepo cambiario”.

“Desde las elecciones primarias (PASO) hasta el miércoles último que son los últimos datos que hay en el Banco Central (BCRA), se retiraron de los bancos u$s 11.500 millones”, detalló Kohan esta mañana en su habitual editorial en radio Mitre.

Pero indicó que “reservas se perdieron u$s 20 mil millones desde las PASO, porque además de devolver depósitos se pagó deuda y se vendieron dólares a la gente” para contener el precio de la divisa. En es alínea, consideró que “si el Gobierno no vendiera dólares habría que profundizar el cepo cambiario”.

Por otra parte, Kohan detalló que “cuando el candidato a vicepresidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández insiste con que el presidente Mauricio Macri ‘está rifando las reserva’, y cuando Sergio Massa dice que le aconseja al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que ‘no rife su carrera por hacerle caso a los caprichos del presidente en términos de las reservas’, se está hablando de la discusión que va a venir a partir del 28 de octubre respecto de qué hacemos con la venta de dólares ”.

En ese sentido, planteó que “si la oposición le dice a Macri que no venda más reservas, entonces qué pasa, ¿no se paga la deuda?”. Y agregó: “Macri no se va a querer ir del gobierno con un default. Y si el Banco Central no va a vender reservas la devaluación se va a profundizar”.

Para Kohan, “toda esta incertidumbre es lo que está mandando el riesgo país a casi dos mil puntos, es la que está generando caída en los activos argentinos”.

“En este clima de desacuerdos es casi imposible que Argentina logre una negociación a la uruguaya”, concluyó.