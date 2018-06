Kohan: “Lo que más preocupa es que la fábrica de inflación sigue avanzando”

El periodista especializado en economía y finanzas Guillermo ‘Willy’ Kohan advirtió hoy que lo que “más preocupa” actualmente es que “la fábrica de inflación sigue avanzando”.

“Ayer el Banco Central a través de las licitaciones, no es el Banco Central, es el Tesoro, vendió unos u$s 150 millones a $ 27,50 en promedio. Pero después el mayorista cerró a $ 27,97. Quiere decir que si hacemos la cuenta de ayer el Tesoro perdió $ 50 millones”, indicó esta mañana en su habitual editorial en radio Mitre.

En esa línea, Kohan alertó que “esta cuestión de que la fábrica de inflación sigue avanzando es lo que más preocupa. Extender los subsidios significa más déficit, relajar el ajuste con las provincias significa que alguien va a tener que pagar”.

“La política sigue bailando en la cubierta del Titanic mientras que los ciudadanos argentinos, los empresarios sobre todo las pymes seguimos haciendo el ajuste”, sostuvo.

“Esta reflexión que escuché de altísimos funcionarios del equipo económico, si con toda esta artillería que conseguimos no se frena la corrida contra el peso evidentemente el problema es otro”, detalló.

“En la medida en que nadie quiere hacer el ajuste y reducir los gastos es muy difícil pensar cómo se va a lograr reducir ese déficit fiscal”, advirtió Kohan.

“Hace dos años que estamos hablando de lo mismo. La indexación, la inflación, genera que cada vez el problema fiscal sea más difícil de resolver. Porque al mismo tiempo la oposición lo tiene cada vez más complicado al Presidente”, consideró.

En ese sentido, Kohan planteó “qué va a hacer la AFIP con la cuestión de los embargos a las empresas, a los ciudadanos. En este momento hay gente que tiene que elegir entre pagar los sueldos, los aguinaldos, a pagar los impuestos”.

“Está bien la actitud del flamante titular de la AFIP de ocuparse de cuarenta o cincuenta argentinos que pueden haber viajado al mundial sin su situación clara ante los impuestos, pero el problema de la Argentina no son los argentinos que viajaron. El problema de la Argentina es cómo se va a solucionar este ahogo financiero tan dramático que hay contra los autónomos, contra las Pyme, contra los ciudadanos en general de un estado que no solamente no afloja con los impuestos sino que se mete en las cuentas bancarias e impide el funcionamiento de la economía”, indió.

“Algo va a tener que hacer el Gobierno con este tema porque se pone muy difícil la cadena de pagos, se pone muy difícil la actividad económica”, concluyó Kohan.