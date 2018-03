Kirchneristas hacen tendencia en Twitter #FelizCumpleNK

En el día del natalicio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, el hashtag #FelizCumpleNK es una de las principales tendencias en Twitter argentina.

Entre los muchos dirigentes que escribieron en la red social el día en el que el ex mandatario habría cumplido 66 años están el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, que pidió recordarlo “con una sonrisa”, y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina que, con un mensaje político, pidió “que el ejemplo de Néstor vuelva para que la Argentina cambie, pero esta vez en favor de las mayorías populares”.

Es cierto que entre los mensajes con el hashtag hay varias de detractores del ex mandatario, pero la mayoría son de claro tono kirchnerista.

Recordarlo con la mejor sonrisa. Porque tenemos más que buenos recuerdos. Tenemos sueños cumplidos #FelizCumpleNK pic.twitter.com/w4qkCtleRS — Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) February 25, 2016

Que el ejemplo de Néstor vuelva con nosotros para que Argentina cambie pero esta vez en favor de las mayorías populares. #FelizCumpleNK — Juan Abal Medina (@juanabalmedina) February 25, 2016

La ex presidenta Cristina Kirchner no había publicado nada por la mañana en Twitter, pero sí posteó un mensaje en Facebook que tenía miles de comentarios.