Kiguel: "El principal problema es cómo reactivar la economía y para eso resolver la deuda es central"

Miguel Kiguel es uno de los economistas más consultados por empresas que buscan respuestas profesionales ante a una realidad económica y política compleja y cambiante. Tiene sólida formación académica pero también estuvo en la "trinchera" cuando fue jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y ocupó la Subsecretaría de Financiamiento en las postrimerías del menemismo.

Él no lo dirá pero son muchos los que en la City aún recuerdan que su destreza para asegurar financiamiento externo fue clave para evitar un colapso anticipado de la convertibilidad.

Hoy se entusiasma con llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda bajo legilación extranjera y una inflación tendiendo a la baja. Sin embargo, observa con atención la creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el Contado Con Liquidación (CCL) y cree que el caso Vicentin pone en riesgo las inversiones en el país.

A continuación, la charla que mantuvo con El Cronista:

Mirá también Canje de deuda: acreedores disgustados y en pie de guerra El grupo de bonistas AdHoc, que representa a varios de los más poderosos, entiende que su contraoferta era lo suficientemente buena como para cerrar las negociaciones con el Gobierno argentino

-El Gobierno extendió el plazo para acordar con los bonistas y ahora las posiciones parecieran acercarse. ¿Se podrá cerrar finalmente?

-Se sigue negociando pero no se ha llegado a un acuerdo, entiendo que no están lejos los números y se podría llegar a un acuerdo pero es una negociación compleja. Para que el mundo nos mire de otra forma hay que salir del default y eso significa arreglar casi todos los bonos y lograr una adhesión más cerca del 85% que del 50%. Con una reestructuración que deje una parte de los bonos afuera, en la práctica seguimos en default. Cuando un banco tenga que prestarle a la Argentina va a mirar qué dicen S&P, Moody´s o Fitch y van a decir selective default, y selective default es default. Lo que habría que lograr es resolver todo el tema de la deuda, reestructurar todos los bonos y conseguir mayorías importantes.

-¿Sería evitar lo que pasó en 2005 y 2010 que quedaron títulos fuera del acuerdo y terminaron siendo un problema a futuro?

-Claro. La ventaja es que el marco legal es mucho más propicio para un arreglo porque están las Cláusulas de Acción Colectiva, con lo cual si se logran ciertas mayorías en cada uno de los bonos, esto los fuerza a los que quedaron afuera, entonces el riesgo de holdouts es menor, pero hay que conseguir esas mayorías y en todos los bonos.

-Es decir, cerrar sin cabos sueltos...

-Sería malo que queden cabos sueltos porque se ha hecho un esfuerzo tan grande, estamos tan cerca y la verdad q,ue con todos los problemas que tenenemos lo que uno no quiere es agregarle un problema más, que sería que algunos bonos queden en default.

-Pero es buena noticia que aún sin acuerdo, la negociación siga abierta ¿o no?

-Sí, eso es fundamental. Si hay que esperar un poco más, habrá que hacerlo pero lo importante es resolver el tema. El costo de esta negociación es que el Gobierno tiene que estar enfocado en Vicentin o en la deuda, que realmente no son los principales problemas de la Argentina. El principal problema del país es cómo salimos de la cuarentena, cómo reactivamos la economía y para eso el tema de la deuda es central.

-Acaba de mencionar el caso Vicentin. ¿Cómo tomó la decisión del Gobierno y qué significa este paso para la economía argentina?

-En principio, el tema de la expropiación sonó muy feo. Lo más importante es que se resuelva dentro el ámbito legal del concurso, eso es fundamental en términos de mensaje a los inversores. La gran preocupación si se llega a expropiar Vicentin, si se habla de interés nacional o de soberanía alimentaria, la pregunta es quién es el siguiente. ¿Quién va a invertir en una empresa que si algo sale más o menos la pueden expropiar? Eso sería muy preocupante.

-Si avanza la expropiación ¿sería un caso YPF II, con una ola de juicios contra el Estado?

-Eso sería un costo pero lo peor es que cualquier empresa de servicios públicos podría ser de interés nacional y el Gobierno podría congelar la tarifa y tendría que ir a convocatoria. Esas empresas podrían verse en figurillas para conseguir financiamiento y hacer inversiones porque van a tener que evaluar primero la solvencia de la empresa y después las chances de que el Gobierno la expropie. El problema es como señal, después estarán los costos, los juicios que también son un tema.

-¿El tema Vicentín pone en riesgo inversiones en Vaca Muerta o en el litio, por ejemplo?

-La gente que va a invertir va a mirar tres veces qué pasa acá, va a evaluar los riesgos de otra manera y verá si se respeta o no la ley.

-El país vive con cepo, más o menos duro, hace ocho años. ¿Es tan grave la falta de dólares?

-La verdad que sí. Hay pocos dólares pero lo que más preocupa es que las reservas están cayendo justo en los meses en los que generalmente aumenta la oferta de dólares -y mucho- por la cosecha gruesa, en especial de soja, éstos son meses de acumulación de dólares.

-¿Qué nivel de reservas de libre disponibilidad estima que hay hoy?

-Calculamos unos u$s 10.000 millones, pero de libre disponibilidad es una forma de decir, éstas son las reservas netas. Después hay un tema de liquidez, hay que ver cuán líquido es el oro o los derechos especiales de giro (DEG) del FMI. Siempre se pueden ir transformando en dólares pero están jugando muy al límite.

-¿La sangría es porque no se cerró con los bonistas o hay otras razones?

-Lo que más jugó en contra en este período es la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el Contado Con Liquidación (CCL), que es un dólar legal alternativo. Pero la brecha con el dólar oficial ha estado a niveles de 60 o 70%, un poco más algunos días, y eso hace que alguna gente no espere para tener dólares o trate de pagar todo lo que tiene afuera.

-¿Puede haber una recuperación de la economía este año?

-Esperaría que haya una recuperación rápida de la economía. Estamos pensando en una caída muy fuerte del producto en los dos primeros trimestres, va a ser una caída acumulada de un poco más de 15 puntos, pero el tercer trimestre sería de fuerte recuperación.

-¿Qué estimación tiene para todo el año?

-El año va a cerrar en menos 10%, la recuperación de la segunda mitad no compensará la caída inicial del año. Para 2021 pensamos en un crecimiento entre 7,5 y 8%, por ahí no se llega a donde empezó pero ya habría una economía que uno siente que está creciendo. Hoy hay mucho miedo a perder el empleo, a perder ingresos, el año que viene vamos a ver una economía más normal, en la que probablemente no va a funcionar todo como un reloj suizo pero va a estar bastante todo más normalizado.