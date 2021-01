Kicillof sorprendió al revelar que le ofreció médicos argentinos a Suecia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a reunirse ayer, martes con intendentes de la Costa Atlántica para analizar de qué forma continuar la temporada de verano, En medio del aumento de casos de coronavirus. Sin embargo, en la conferencia de prensa, sorprendió al revelar que le ofreció médicos a Suecia.

El mandatario provincial contó que en el momento de menor cantidad de casos positivos en el territorio bonaerense tuvo un contacto con las autoridades de Suecia para ofrecerle personal médico.

“El sistema público está en un grado de ocupación que nos deja todavía bastante holgados. Pensá que hasta hace poco teníamos médicos de la provincia itinerantes en Neuquén, Santa Cruz”, explicó al ser consultado sobre el nivel de ocupación de las camas destinadas para pacientes con coronavirus en la Provincia.

Y agregó el gobernador bonaerense: “Algo que no trascendió mucho fue que cuando nos enteramos que en Suecia, en Estocolmo, había problemas y pedían médicos, nos pusimos en contacto. Porque en aquel momento estaban bajando los casos y podíamos ofrecerles por un tiempo, ya que teníamos una disponibilidad y habíamos crecido en capacidad y experiencia”.

A pesar del ofrecimiento realizado en aquel momento, Kicillof señaló que actualmente la situación es distinta: “Estamos en el proceso inverso”. Y añadió: “Empieza a crecer la ocupación en la provincia de Buenos Aires y reubicaremos y haremos lo que haga falta”.

“El primer esfuerzo es que la gente no se contagie. No se trata simplemente de que podamos ofrecer la cantidad de camas por si esto sigue creciendo. El tema es que no siga creciendo”, completó su presentación.