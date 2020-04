Kicillof se hizo el test para saber si tiene coronavirus y ahora espera el resultado

Esta tarde, Alberto Fernández recibirá a los gobernadores y mantendrá una reunión presencial en la que también participará el ministro de Economía Martín Guzmán. Sin embargo, no asistirá Axel Kicillof. El gobernador de la provincia más poblada del país estuvo el viernes en un hospital en el que se confirmaron varios casos. Por eso es que, por precaución, no irá a Olivos y participará de la reunión por teleconferencia.

La visita de Kicillof al hospital Belgrano, de la localidad de San Martín, fue el viernes pasado. “Inauguramos obras muy importantes. Pero no visité ningún área crítica ni estuve en contacto estrecho con nadie que tenga la enfermedad”, confesó Kicillof en una entrevista con radio La Red, esta mañana.

También explicó que no tiene síntomas, que se siente “perfectamente bien”, y que el protocolo no indica que debe realizar aislamiento. Sin embargo, avisó que no asistirá a la reunión de Olivos de hoy. “Por un tema de responsabilidad no voy a ir, participaré por videoconferencia”, detalló.

Si bien en principio había dicho que no se haría el hisopado porque no le correspondía por protocolo, luego cambió de parecer por recomendación de los especialistas.

“Por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar Covid-19”, explica un comunicado emitido desde la gobernación.

Igualmente, se ratifica que el economista “no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados ni presenta ningún síntoma”.

Por otro lado, Kicillof avisó que no realizará aislamiento ante esta situación. “Podría quedarme confinado en mi casa o en mi oficina. Pero voy a seguir recorriendo, tomando todos los recaudos. Me toca abrir nuevas instalaciones, tengo que estar presente. No me voy a quedar guardado en mi casa, es lo que me toca”, aseguró Kicillof.

La reunión que convocó el presidente con los gobernadores tendrá como eje central la oferta que se realizará por la deuda a los bonistas. El cordobés Juan Schiaretti también avisó que no participará, ya que pertenece a un grupo de riesgo. En su reemplazo irá Manuel Calvo, su vice.