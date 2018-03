Kicillof se desliga del aumento de precios: "La inflación la genera Macri con sus medidas"

El ex ministro de Economía Axel Kicillof buscó defender su gestión durante el kirchnerismo y cargó en duros términos contra el Gobierno de Mauricio Macri al remarcar que la devaluación implementada por la nueva administración asciende al 52%.

“La devaluación del Gobierno de Macri asciende al 52% y no al 40% como se dijo”, remarcó Kicillof en diálogo con América 24, al término de un encuentro de diputados del Frente Para la Victoria y el Partido Justicialista.

“Hoy la inflación la está generando el Gobierno de Macri con sus medidas”, insistió Kicillof, buscando quitarle a su gestión en Economía el efecto de aumento de precios y devaluación del peso registrados en los dos últimos años.

Si bien reconoció que es “complicado calcular los precios” con vistas a la elaboración de un índice de inflación, destacó que fue “dudoso” el resultado del IPC Congreso presentado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, líderes del Frente Renovador el GEN, respectivamente.

“Ayer recibimos el dato de inflación del Congreso de Massa y Cía…antes las privadas daban por encima del IPC…hoy da por debajo del índice de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un índice dudoso, ya que no se dio una explicación de la metodología. Llama la atención la confección de este índice”, añadió.

Según el ex ministro de Economía, las actuales medidas económicas “afectan a los sectores que menos tienen”. “Se han olvidado de la gente”, agregó.

“Cuando hubo una variación de precio del 20% durante nuestro Gobierno, de inmediato se llamó a las grandes cadenas para que no afectaran a los bolsillos de la gente. Ahora el incremento ya llega al 50%. Hubo una zona liberada para los empresarios”, remarcó Kicillof.

“Es preocupante de dejar al dólar sujeto a los movimientos del mercado. Los poderosos y exportadores fijarán el nivel del dólar adonde les conviene. No hay país que no intervenga en el tipo de cambio. Sí, me preocupan los actuales movimientos del dólar”, completó.