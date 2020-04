Kicillof recopila pedidos de los municipios por más fondos

Primero fue el domingo y después el lunes. De propios, primero; de ajenos, después. Con apenas 24 horas de diferencia, Axel Kicillof escuchó de boca de alcaldes frentistas y cambiemitas casi el mismo discurso, que una pandemia de coronavirus permite desdibujar las fronteras políticas. Por un lado, los intendentes del Conurbano apoyaron a continuidad de la cuarentena, tal como está hoy, mientras se evalúan nuevas excepciones por fuera del AMBA; pero también un unánime pedido de auxilio por fondos.

Con los sueldos de abril como lo urgente, a las preocupaciones financieras que le transmitieron los peronistas que se dieron cita en la municipalidad de Hurlingham, en el despacho de Juan Zabaleta; ayer se sumaron las de Julio Garro (La Plata), Miguel Fernández (Trenque Lauquen) y Manuel Passaglia (San Nicolás). Los tres alcaldes de Juntos por el Cambio visitaron al gobernador bonaerense en su despacho. La ronda de consultas se completará mañana por videconferencia.

Con distritos que temen perder hasta el 40% de su recaudación en plena emergencia y ya temiendo cómo pagar los sueldos de abril, con un equipo de economistas en el gobierno, a Kicillof no le sorprendieron los números. Es más, ya había dispuesto a su ministro de Hacienda, Pablo López, a realizar un diagnóstico de las finanzas de los 135 distritos de la provincia. "Estamos relevando las necesidades en un informe que se está terminando", anticiparon fuentes de la gobernación. La promesa que el mandatario le transmite a los alcaldes: que enviará ayuda extremando el Presupuesto (aún rige el vidalista prorrogado) y con los fondos que girará Nación.

Del aporte extraordinario que prometió el Ministerio del Interior de $ 120 mil millones de ATN para todas las provincias, repartido en base al índice de coparticipación, ya fueron girados unos $ 20 mil millones: a Buenos Aires le correspondieron $ 4.300 millones.

A partir de la semana que viene habrá otro escenario. Si bien en el Conurbano no quieren saber nada con flexibilizar el confinamiento, temiendo un pico para mayo antes de tener listos los hospitales modulares, hay localidades que podrían solicitar más excepciones. El Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, insistió ayer que hay 58 localidades en las que no hay casos detectados. "Estamos analizando cualquier apertura regionalmente", avisan en la gobernación. Por ejemplo, un pedido de una fábrica con una plantilla de trabajadores de varios pueblos, lo más probable es que no sea aceptado.