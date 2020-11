Kicillof prorrogó una vez más el canje, ahora hasta el 4 de diciembre

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la extensión del plazo de renegociación de la deuda bajo legislación extranjera por u$s 7148 millones, y el 4 de diciembre es la nueva fecha límite que dispuso el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial para llegar a un acuerdo con los acreedores.

Según el comunicado de la cartera que conduce Pablo López, la razón de la prórroga es "que el comité de bonistas ha reemplazado a las firmas que los asesoran en materia legal y financiera".

En concreto, el Comité Directivo del grupo Ad Hoc de tenedores de bonos –con más del 49% de la deuda de la provincia- contrató la semana pasada a la firma de abogados White & Case LLP y Ayres Investment Management.

Según la propuesta original, que la gobernación realizó el 23 de abril, se fijo un canje de nuevos títulos para los bonistas, con un período de tres años de gracia, quita del 55% de los intereses y de cerca del 7% de capital. Más allá de que los acreedores rechazaron la propuesta oficial, aún no tuvo mejoras.

El comunicado, en línea con la postura del gobierno de la Nación pone énfasis en la sustentabilidad del acuerdo: "Resulta oportuno reiterar la voluntad de la Provincia de enmendar la oferta formal ya realizada, siempre procurando que la deuda resultante sea sostenible en el mediano y largo plazo".

Si la provincia no paga, los acreedores tienen que negociar. Sin embargo, el problema estructural es que el gobierno de Axel Kicillof depende de los fondos del Estado Nacional. La provincia no puede emitir pesos, de modo que no está claro cuál es la capacidad de pago real de la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Olmos Gaona, especialista en deuda externa, explicó que "Kicillof no tiene opción porque no tiene dinero. la Argentina no tiene plata para pagar" y agregó que la única alternativa es que haya una extensión de plazos.

Sobre las consecuencias que puede traer esta postergación, Olmos Gaona opinó que "los economistas dicen que un default trae consecuencias terribles. Para mí teniendo en cuenta que ya hubo un acuerdo del gobierno central con los grandes grupos, no habrá mayores consecuencias".