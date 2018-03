Kicillof no sabe si se presentará ante Bonadio

El diputado Axel Kicillof dijo ayer que no sabe si se presentará a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la venta de dólar futuro, sobre la que opinó que "no tiene ni pies ni cabeza".

"A nosotros, estando en el Gobierno, nos correspondía llevar adelante nuestra política económica, y eso de ninguna manera configura un delito", sostuvo el ex ministro de Economía.

En diálogo con radio Vorterix, el ex funcionario, citado por Bonadio para el 12 de abril, subrayó que "si por la intervención en el mercado cambiario o financiero, o en la tasa de intereses o el tipo de cambio actual, se pudieran hacer causas penales, todos los bancos centrales del mundo, estarían sometidos a una causa penal". Además de Kicillof, fueron citados la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe del BCRA Alejandro Vanoli.