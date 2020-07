Kicillof negó grieta con la Ciudad y aseguró que no doblegó a Larreta por la nueva cuarentena

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que no doblegó a su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para forzar una nueva cuarentena y marcó que "no hay grieta" con la Ciudad de Buenos Aires.

"No hay grieta con Horacio Rodríguez Larreta. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires luchan contra el mismo virus y en el mismo lugar", sostuvo Kicillof.

"De un lado y otro de la General Paz no hay realidades muy distintas. El problema que tenemos es muy parecido", agregó el gobernador en una entrevista con el programa Animales Sueltos.

"Hoy hablé -por el martes- con Horacio Rodríguez Larreta y quedamos hacer una evaluación conjunta más adelante. Hay opiniones diversas porque pueden haber realidades distintas, pero hay que buscar un equilibrio", completó el ex ministro de Economía.

Kicillof remarcó que que la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio no fue una decisión suya y que la Ciudad fue obligada a sumarse.

"Esta cuarentena no la forcé yo, como dicen algunos que doblegué a Larreta. Lo veníamos hablando entre los dos porque iba a a ser de cajón el cierre. Seguramente en los próximos días no sentaremos a dialogar, cada uno con su mirada porque si opináramos igual no nos reuniríamos y analizaremos los pasos a seguir", sentenció.