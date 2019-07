Kicillof le respondió a Vidal y acusó una "campaña sucia" en su contra

El precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, rechazó las declaraciones de la gobernadora, María Eugenia Vidal, que lo había ligado con La Cámpora y con una eventual postulación de Máximo Kirchner para presidente para 2023, y señaló que se trata de una maniobra de "campaña sucia".

"En la campaña electoral no todo vale, no hay que hacer campaña sucia. No voy a responder las acusaciones personales, voy a seguir recorriendo con el auto toda la provincia, hablando con la gente, sin seguridad. A la gobernadora la vi nerviosa con esto. Quiero hacer una campaña limpia, austera y transparente. A la falta de ideas y de explicaciones de la gobernadora no hay que sustituirla con acusaciones y demonizaciones", indicó Kicillof en diálogo con Intratables.

Y añadió: "Si gano las elecciones voy a ser gobernador del Frente de Todos donde coexisten muchos espacios políticos además de La Cámpora. A la gobernadora le quedan 5 meses de gobierno y tiene que dar respuestas. No lo tomo como personal, creo que es una postura del marketing político, pero la gente quiere soluciones. Hay gente sin laburo, gente a la que le falta alimentos, cierran escuelas."

No obstante, Kicillof, que fue el último ministro de Economía de Cristina Kirchner, señaló que si gana Vidal "ganará Macri". "Hubo una idea de desdoblar las elecciones porque la imagen negativa la arrastraba a ella, eso habría sido un engaño. La campaña de Vidal en 2015 y 2017 era mucho más propositiva, esta campaña sucia que está haciendo no sirve. Hay que discutir ideas, sobre el empleo", sostuvo.

En ese sentido, el candidato kirchnerista puso en duda si se presentará a un debate público con Vidal y criticó la discusión presidencial de 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, previo a la segunda vuelta.

"No sé si debatiría con Vidal. El último debate presidencial no me gustó, muchos de los que formaban parte de esa sociedad civil que organizó el debate hoy forma parte del Gobierno. Hubo cuestiones que agitan un clima muy agresivo", comentó.

En cuanto a la seguridad, Kicillof cuestionó a la gestión de la gobernadora y aseguró que no la vio en combate con las mafias de la Policía Bonaerense.

"La cuestión de la Policía Bonaerense tiene que ver con la seguridad, que tiene varias cuestiones que atender. Les prometieron a los agentes un sueldo que hoy no cobran, hoy los municipios pagan la nafta y no es por ahí. Hay mucho abandono. En cuanto a lo preventivo, subió mucho el desempleo y eso complica las cosas. Yo no vi que Vidal combatiera a las mafias de la Bonaerense", dijo.