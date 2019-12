Kicillof le bajó línea a sus flamantes ministros: "Quiero un Gabinete militante"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, subrayó hoy que quiere "un Gabinete militante", al tomarle juramento a los ministros que lo acompañarán en la gestión al frente de la Provincia.

"Quiero que sea un Gabinete y un Gobierno próximo, solidario, pero sobre todo militante. Sé que la palabra ha sido denostada, bastardeada, pero no hablo de militancia partidaria, sino del compromiso que implica una función de Gobierno", sostuvo el flamante mandatario provincial.

En el Teatro Municipal Coliseo Podestá, el referente del Frente de Todos encabezó la jura de los ministros de su Gabinete y expuso la línea que quiere que sigan sus colaboradores.

"Ocupar cualquier lugar en el Estado tiene funciones, tiene atribuciones, tiene retribución salarial, pero en esta circunstancia en la que estamos no puede no tener un plus adicional, un complemento además de lo que dice estrictamente la letra de lo que está reglado", remarcó el economista.

Y agregó: "Tiene que tener algo más y eso es una profunda convicción, compromiso, entrega con la responsabilidad que le toca a cada uno de los y las funcionarias de todos los niveles del Estado".

En ese sentido, Kicillof aclaró que el planteo "no es partidario, sino que tiene que ser una militancia por la Provincia de Buenos Aires".

"Tiene que ser un Estado militante y compañero", sintetizó.

El equipo de trabajo del mandatario provincial está compuesto por Carlos Bianco como jefe de Gabinete; Teresa García, ministra de Gobierno; Pablo López, de Hacienda; Sergio Berni, de Seguridad; Julio Alak, de Justicia; Mara Ruiz Malec, Trabajo; Jesica Rey, de Comunicación Pública; Augusto Costa, de Producción; Fernanda Raverta, de Desarrollo de la Comunidad; Daniel Gollán, en Salud.

El Gabinete se completa con Estela Díaz, Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; Agustín Simone, Infraestructura; y Javier Rodríguez, Desarrollo Agrario. En tanto, Federico Thea es secretario general y Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación.