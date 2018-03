Kicillof intentó que Pichetto espere antes de respaldar el acuerdo con los buitres

"Por favor, no hagamos nada a las apuradas", pidió Axel Kicillof ayer ante un único oyente: el jefe del bloque de senadores del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Miguel Pichetto. El ex ministro y actual diputado se reunió con el senador durante una hora y media en el despacho del segundo en la Cámara alta y, además de limar las varias asperezas en su relación, analizaron en conjunto el acuerdo que ayer anunció el Gobierno con los fondos buitre. Pero ninguno cambió de opinión.

El encuentro fue pedido por Kicillof y estaba pendiente desde hacía algunas semanas. El ex ministro, que ya había expuesto su postura sobre el tema buitres ante sus pares del bloque de diputados, quería llevar los mismos datos al Senado. Por ello, le insistió a Pichetto en los riesgos que, considera, encierra el acuerdo; y le pidió al rionegrino que su decisión respecto de los proyectos que enviará el Ejecutivo no esté sólo basada "en el apuro por no mostrarse obstruccionista", contaron cerca del diputado.

Sin embargo, el senador no solo no modificó su postura, sino que aprovechó para objetar cara a cara ante Kicillof algunas de las medidas que el diputado tomó cuando aún era ministro de Economía y que para el rionegrino fueron negativas. Aun así, Pichetto calificó el encuentro de "correcto". "Yo nunca hice de la política una cuestión personal", lo escucharon decir tras la reunión sobre la relación con el ex ministro.

La intención del senador es generar un debate amplio en la Cámara alta una vez que reciba los cuatro proyectos oficiales: los dos de derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, el que contiene los detalles del acuerdo con los fondos buitre; y el que pide autorizar la emisión de deuda para el pago. Pichetto quiere escuchar a todos los involucrados en el tema, empezando por los gobernadores y los banqueros. Ayer comenzó con una reunión del bloque con Juan Carlos Fábrega, ex titular del Banco Central, quien repasó ante unos 20 senadores los detalles del desendeudamiento en los últimos años.

Pichetto no tiene previsto, sin embargo, demorar mucho en el tiempo el tratamiento de las iniciativas: el acuerdo con los buitres tiene vigencia hasta el 14 de abril al mediodía. Si el Congreso no completa el trámite antes de esa fecha, el entendimiento naufraga.

Bossio dará quórum

Ayer, además, el bloque Justicialista que preside el diputado y sindicalista Oscar Romero y que integra el ex titular de la Anses Diego Bossio anunció que dará quórum para debatir los proyectos oficiales, aunque advirtió que no votará a favor si las iniciativas significan "mayor litigiosidad para la Argentina". Para asegurarse de ello, pidieron un informe a la Procuración del Tesoro "para que dictamine si el acuerdo cierra la posibilidad de otros juicios".Además, insistieron en el reclamo de mayores fondos para las provincias. "Si se quieren resolver cuestiones con los holdouts, también deben resolverse cuestiones de las provincias", alertó Bossio en una conferencia de prensa en la que el bloque presentó además su agenda parlamentaria.