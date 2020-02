Kicillof dijo que hay presos políticos y crece la polémica en el oficialismo

El gobernador Axel Kicillof opinó ayer que "si hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos". De esta manera, el dirigente kirchnerista sentó posición en la polémica que divide al oficialismo, y se diferenció de la mirada del presidente Alberto Fernández, quien llegó a pedir a referentes de derechos humanos que no se hable de la existencia presos políticos.

Sin nombrarlo, Kicillof salió en defensa de Amado Boudou, luego de que se conociera que el ex titular de The Old Fund Alejandro Vandenbroele, fue retribuido con un hotel en Mendoza tras declarar en contra del ex vicepresidente como arrepentido, en la causa por la presunta apropiación de la imprenta Ciccone.

"Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos. Ahora nos enteramos de que a Vandenbroele le pusieron un hotel en Mendoza. Debería chequearse si Vandenbroele se arrepintió y le pagaron con un hotel. En un momento declaró en contra de un funcionario del gobierno anterior. Hay lawfare detrás de eso: usar la Justicia para inventar mentiras, presionar", indicó.